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疑解放軍指示！中共黨員入境日本網攻　JAXA等200間日企機構受害

▲▼駭客,電腦,筆電。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲這名中國籍男性具有中國共產黨員身分，他將在日本租用的伺服器ID等資訊，回傳給名為「Tick」的中國駭客集團。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash，圖中人物並非新聞當事人）

文／中央社東京20日綜合外電報導

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）等200多家企業或研究機關，2016年曾遭大規模網攻，疑為中國解放軍指示駭客集團所為。日本警方將函送法辦1名涉案中國男性，但此男已離境。

日本放送協會（NHK）報導，偵辦本案的相關人士透露，警方調查JAXA在2016年遭網攻事件時，發現當時入境日本的一名30多歲中國籍男性系統工程師，曾5度以假名租用日本國內伺服器，以用於進行網攻。

這名中國籍男性具有中國共產黨員身分，他將在日本租用的伺服器ID等資訊，回傳給名為「Tick」的中國駭客集團。「Tick」疑聽從中國人民解放軍的指示，利用租來的日本伺服器對JAXA和防衛相關的重要企業等進行網攻，攻擊對象高達200多個日本研究機關與企業。

另外，隸屬於中國人民解放軍旗下專門進行網攻的「61419部隊」的某位人物，曾指示另一名中國籍男性入境日本以假名租用伺服器。日本警方認為，中國駭客集團聽命解放軍進行組織性網攻的可能性極高。

日本警視廳認為兩名中國籍男性都有違法行為，今天將把其中一名30多歲的男性中國共產黨員移送檢方偵辦，不過這兩人均已離境。

JAXA宣傳負責人表示，的確曾遭到網攻，不過沒有被竊取到情報。

報導指出，中國解放軍「61419部隊」是專門對日本進行網攻的部隊，解放軍另有一支專門對美國進行網攻的「61398部隊」。

報導說，網攻駭客通常會使用難以追蹤來源的特殊技術，讓警方搜查非常困難，這次調查單位透露有國家層級涉案，是非常罕見的情形。

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

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