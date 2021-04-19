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神秘平壤生活曝！英駐北韓外交官妻出書認：2年來隨時受到監視

▲▼北韓平壤居民歡慶太陽節。（圖／達志影像）

▲北韓平壤居民歡慶太陽節。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）向來在國際間被稱作是「隱士之國」，由於金氏政權長期以來有意嚴格控管國境，造成人民恍若與世隔絕，外界往往只著重關注最高領導人金正恩的動向、以及核武研發與飛彈試射等軍事動態。對此，英國外交官之妻琳賽•米勒（Lindsey Miller）出書分享2年以來定居平壤的心得，試圖打破外界對北韓居民的刻板印象。

根據《韓聯社》報導，琳賽•米勒跟隨著擔任英國外交官的丈夫，從2017年在平壤定居長達2年多的時間，她準備在今年5月出版成書，名為「北韓，與任何一處截然不同的地方：2年來定居在全球最隱密的國家」（North Korea: Like Nowhere Else: Two Years of Living in the World's Most Secretive State），試圖以自己身為一名定居在當地的外籍人士身份，將北韓閉鎖式的社會毫無隱藏地展現給外界。

▲▼英國駐北韓外交官之妻米勒將定居平壤2年的經驗出版成書。（圖／翻攝自amazon）

▲英國駐北韓外交官之妻米勒將定居平壤2年的經驗出版成書。（圖／翻攝自amazon）

該書含有16篇隨筆文章，以及米勒定居北韓的2年多來拍攝的首都平壤街景、當地居民生活樣貌等200多張相片。米勒表示，「這本書的內容絕對不是北韓政權刻意想對外界展示的風貌，而是我定居在該國，實際看到、感受到的經驗。」

她表示，以一名外籍人士的身份定居在北韓必須小心翼翼，「住在北韓的時候，我總是時時刻刻感覺到，自己正在受某人監視的感覺，實際上正是如此！」

▲▼英國駐北韓外交官之妻米勒將定居平壤2年的經驗出版成書。（圖／翻攝自amazon）

▲該書內含16篇隨筆文章，以及200多張相片。（圖／翻攝自amazon）

米勒接受美媒《美國之聲》（VOA）採訪時，也分享北韓居民的生活思想，「令人感到訝異的是，北韓的女性對於『男尊女卑』的思想似乎感到無可奈何，她們其實很嚮往外界現代女性們的生活！與其待在家懷孕、相夫教子，她們更崇尚能擁有一份穩定的工作，在社會上取得成功。」

米勒補充道，「不過她們也深刻認知，這種生活一定會遭到父母反對！也因此，她們對於我婚後沒有生兒育女、卻能同時就職的生活感到非常有興趣。」

▲▼北韓平壤居民歡慶太陽節。（圖／達志影像）

▲北韓平壤居民歡慶太陽節。（圖／達志影像）

另外，米勒也分享2018年川普與金正恩前往新加坡舉行「川金會」時北韓國內的氛圍，「那時我認識的北韓朋友都非常好奇到底發生什麼事，拜託我們解釋給他們聽。」

米勒呼籲，外界不應產生北韓居民因國境封閉而遭世人與外界遺忘的想法，「以前因新聞而將焦點擺在北韓的核武與飛彈研發，而現在開始好奇北韓居民到底是如何過生活的。」

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