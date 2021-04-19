偏鄉國小拚生存！孩子轉學「房租只要1250元」　外地家長搶破頭

▲偏鄉人口高齡化嚴重，學校招生不易。（示意圖／pixabay）

記者張寧倢／編譯

偏鄉人口流失嚴重，南韓忠清北道一所小學因此面臨了併校危機，但因為這是村裡唯一的小學，居民深思熟慮下，制定出了「對外地人提供住宅」的福利措施，只要帶著孩子轉學過來，就提供月租5萬韓元的（新台幣1250元）的租賃式家庭住宅。

根據南韓KBS電視台報導，忠北槐山郡青安面富興里距離市區約15公里，與附近其他農村一樣都有人口高齡化的衰退現象，尤其是村裡唯一的小學，2018年全校學生僅20名，面臨了與「他校合併」的危機。居民為了挽救這所小學，制定出「轉學租房」福利措施，在空地興建12棟租賃住宅，以月租新台幣1250元的低廉價格，出租給外地多子女家庭，吸引30至40歲的青年回歸農村。

報導稱，結果這項作法大獲成功，在20%的競爭率之下，共有12個家庭的26名成人、31名學生移居到富興里的租賃住宅，現在全校已增加到37名學生，小學也擺脫了被廢校或併校的危機。槐山郡見到效果顯著，乾脆決定也在其他9個地區建造這種「移民用」租賃住宅，入住條件為家中有「就學兒童」的城市居民，計畫在2022年底前完工，租金最高不超過10萬韓元（約新台幣2500元）。

報導指出，許多外界人士認為，若此項計畫要取得長期成功，必須先制定移入居民的「經濟自立支援政策」，但目前相關政策卻仍在討論階段。事實上，在首爾分別擔任工程師與企劃的一對夫婦，帶著2名子女移居忠北槐山郡後，轉至當地一家工廠上班，收入比先前減少了一半以上。

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