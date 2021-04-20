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日本友台議員提「台日交流基本法」！　支持台灣參加WHO

▲▼日本全國日台友好議員協議會在橫濱召開總會。（圖／翻攝自台灣駐日代表謝長廷臉書）

謝長廷出席會議，感謝日本草根力量對台的支持。（圖／翻攝自台灣駐日代表謝長廷臉書）

文／中央社記者楊明珠橫濱19日專電

日本全國日台友好議員協議會今晚在橫濱召開總會，會中做出支持台灣參加世界衛生組織（WHO）的決議文。駐日代表謝長廷表示，這種草根的力量是對台灣最友好、有力的支持。

日本全國日台友好議員協議會定期總會（以下簡稱總會）今晚在橫濱一家大飯店召開，謝長廷與駐日副代表蔡明耀、駐橫濱辦事處處長張淑玲等官員受邀出席。

會中做出支持台灣以正式身分參加世衛組織的決議，由大阪市議員永井啟介朗讀決議文後，謝長廷代為接受。

總會結束後，謝長廷對媒體表示，去年10月底第6屆台日交流高峰會在石川縣加賀市舉行後，做出「加賀宣言」；第4屆在高雄舉行做出「高雄宣言」，日本全國日台友好議員有這個傳統，都是針對台灣在那個時候最需要的事情出來做決議。

去年10月底的「加賀宣言」是首度建議政府早日制定「台日交流基本法」，以推動台日外交及安保政策。

目前日本47都道府縣議會已經有27個議會支持台灣參與WHO。

謝長廷說：「這些都讓我們感到很溫暖，給我們勇氣、很大的鼓勵，非常感謝，尤其現在是疫情期間，原以為這項大會無法舉辦，但兩年持續舉辦，這種地方草根的精神，就是台日友好的基礎。」

總會決定今年11月12日在神戶市召開第7屆台日交流高峰會等活動，明年4月在台南市召開第8屆。

謝長廷說，第4屆在高雄舉辦相當成功，有313位日本議員到高雄，期待明年疫情過後，會有更多日本議員到台南。

永井啟介受訪時說，日本全國各議會目前主要推動的是支持台灣以觀察員身分參加世界衛生組織，但是全國日台友好議員協議會目標是希望台灣以正式會員方式加入，因此發表聲明，敦促政府應有作為。

被媒體問及這份聲明是否提交給政府時，永井答說，現在日本各議會陸續做出力挺台灣參加世衛組織的決議，各議會也分別向政府提出建言。

今晚出席全國日台友好議員協議會定期總會，入場前有量體溫以及消毒，主辦單位也主動取消餐會改發餐盒，設置隔板，看得出防疫的用心。過去幾年，協議會多次通過對我友好之決議，今天也做出支持台灣參加WHO的決議，由我代表接受。目前日本47個地方縣議會，已經有過半27個縣議會支持台灣參與WHO，我認為這種基層草根的力量，就是對我們最友好最有力的支持。今天也贈送台灣鳳梨給貴賓，祝賀他們好運「旺來」，也是希望台日友好關係能持續發展。

謝長廷發佈於 2021年4月19日 星期一

他說，台灣在這次2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間防疫有成，非常值得學習。他期待台灣能參加世衛組織，即使是身為觀察員參加，也可向日本及全球介紹防疫對策。

日本全國日台友好議員協議會理事長、和歌山市議員遠藤富士雄致詞時表示，應制訂「日台交流基本法」，日前美日峰會聯合宣言明載台灣雖是一大突破，但中央政府的動作太遲鈍。政府不能採取光說不練的外交，只是嘴上說很重視台灣，卻無作為。他呼籲全國日台友好議員協議會成員努力讓政府「動起來」。

會後，橫濱市議長、橫濱議員聯盟會長橫山正人接受媒體採訪時表示，艱難時刻正是增加相互了解、加強交流的時機。311日本大地震時，日本獲得許多台灣民眾溫馨的關懷，這次「台灣鳳梨事件」，正是日本報恩的時候。

他說，本來很想推廣，呼籲大家多吃台灣鳳梨，卻一貨難求。他期待台灣能多運送一些鳳梨到日本。

總會結束後，謝長廷贈送與會人士台灣金鑽鳳梨，象徵祝福大家好運「旺來」，台日友誼持續發展。

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