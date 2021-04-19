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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

丁怡銘遭爆「致電游錫堃辦公室開嗆」　行政院回應了

▲▼丁怡銘現身立法院 受訪 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲丁怡銘 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蕭羽耘／台北報導

行政院前發言人丁怡銘去年11月因「牛肉麵事件」請辭，不到4個月就被行政院長蘇貞昌聘為顧問。媒體報導，丁怡銘深受蘇揆重用，近期更因蘇系質疑立法院長游錫堃私下透露內部會議秘辛，由他致電游院長室開嗆。對此，政院發言人羅秉成今天回應，報導內容為不實指控，且未向被當事人及政院查證。

羅秉成舉例，為使政策推行順利，政院與立院幕僚經常彼此交換相關意見，相互熟識，態度向來和諧，媒體所稱「開嗆」，不僅與事實不符，更未向當事人求證。

另外，丁怡銘於卸任政院發言人工作後，也從未參與行政立法協調會報，羅秉成直言，報導內容錯誤百出，希望相關媒體報導前，應嚴守自律規範，向當事人及政院做好查證工作。

羅秉成強調，蘇貞昌向來治軍嚴謹，秉持政府一體的態度，這段期間也在行政、立法共同合作下，才能一起福國利民，讓經濟成長維持世界領先、防疫成果讓世界稱讚，還能持續提升育兒津貼、長照補助和包括勞工、農民的各項權益。

羅秉成表示，民眾針對政府政策提出公投案，為民主政治的常態，而執政團隊經過共同討論、共同決議「以對話代替對案」，政院也將負起政策說明的職責，繼續提供正確且詳盡的訊息給國人同胞，在公投前做判斷的參考依據。

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