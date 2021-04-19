丁怡銘回鍋政院！　趙少康猛酸民進黨：用人像黑道幫派

▲丁怡銘回鍋政院，引發各界批評。（圖／記者劉昌松攝）



記者邱茀濱／綜合報導

行政院前發言人丁怡銘去年11月因「牛肉麵事件」請辭，事隔不滿4個月就被行政院長蘇貞昌聘為顧問。對此，中廣董事長趙少康直言，這顯示蘇貞昌還是耽溺於網軍操作的快感，並酸民進黨「用人很像黑道幫派，只要效忠我，做什麼都可以」。

趙少康19日在臉書發文說，當初丁怡銘辭職明顯的就是為愚蠢的政治操作止血，以拯救蘇貞昌的政治生命，如今竟以「記取教訓、積極任事」為由回聘丁怡銘，令人歎為觀止。他開酸說，請問丁怡銘到底記取什麼教訓？是下次造謠不要再被抓到，還是下次打統編不要讓人知道？

丁怡銘風波傳出後，政院卻還要每月花納稅人11、12萬請丁怡銘，「這對其他廣大辛辛苦苦的公務員而言，情何以堪？」而且丁怡銘以身為蘇貞昌新媒體宣傳總操盤手著稱，一路從蘇貞昌的社群帶動各部會社群轉型。

趙少康續指，上述說法顯示出「蘇貞昌還是耽溺於網軍操作的快感」，但「網軍治國、小編弄國」看有速效，實則誤國。最後並批評，「如果真捨不得讓丁怡銘走，那該走的就是行政院長蘇貞昌！」

「以前人家說：『休息是為了走更遠的路』，現在變成『辭職是為了做更大的官』、『賺更多的錢』。」趙少康直批民進黨用人很像黑道幫派，只要效忠我，做什麼都可以！

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