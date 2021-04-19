湧言會佈局港湖議員　陳乃瑜：成功不必在我！願助年輕人投入社會

▲湧言會積極佈局2022地方選戰，三立電視主播陳乃瑜被點名挑戰北市內湖南港選區。（圖／陳乃瑜臉書）

記者陶本和／台北報導

為備戰2022地方選戰，民進黨各派系已陸續徵詢各路人馬，也積極尋覓青年參政的機會。而被媒體點名歸屬「湧言會」的三立主播陳乃瑜，雖被指名參戰內湖南港議員，她19日也在臉書表示「成功不必在我」，她願意付出更多心力，用不一樣方式，支持優秀年輕人投入社會。

最近，被認為是外交部長吳釗燮愛將，且是民進黨政府極力栽培的外交人才、「口譯哥」趙怡翔，已請辭駐美代表處政治組長一職，他也被指名有意返台參選2022年的市議員，很有可能投入北市包括內湖南港或中正萬華選區，此一消息無非讓綠營在北市議員一局，又新添選項。

事實上，民進黨「湧言會」確實來勢洶洶，早已著手規劃2022年的選戰佈局，在雙北方面，也傳出已經徵詢三立新聞主播陳乃瑜參選北市第二選區（內湖南港），但仍需待她點頭；而民進黨發言人顏若芳也很可能重整旗鼓，再戰北市第四選區（中山大同）。

不過，「湧言會」栽培知名主播轉戰政壇其實有前例可循，正是前新聞主播林楚茵轉戰民進黨不分區立委；如今，如果陳乃瑜從主播台轉戰議員選戰，將會是派系第二位「斜槓」的政治人物。

但是，她19日在臉書發文表示，「守護台灣的未來，下一代的未來，或許成功不必在我」。雖然沒有明確點出未來規劃，但也意味著參選議員一途，未必會是她百分之百的選項。

陳乃瑜提到她跟趙怡翔一起跑新聞的回憶，那是2012年9月，她們都在前往花蓮的火車上，當時趙怡翔就在她的旁邊，同為媒體人，受時任立委蕭美琴的邀請到花蓮參訪，而同行的還有擔任蕭美琴助理的現任議員張志豪。

如今，陳乃瑜說，大家各自成家，張志豪已經成為新北市議員，而趙怡翔依然不忘初心，大家都想替台灣做更多事，希望守護台灣的未來跟下一代。她強調，「或許成功不必在我，我願意付出更多心力，用更多不一樣的方式，支持更多優秀年輕人投入社會，為台灣的未來打拼」。

▼湧言會積極佈局2022地方選戰，三立電視主播陳乃瑜被點名挑戰北市內湖南港選區。（圖／陳乃瑜臉書）

