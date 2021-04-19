大老闆出8萬包養！北部妹「摩鐵赴約」傻眼　遭短褲男粗暴性侵

▲小萱以為赴約迎接大老闆，不料等著她的竟是愛情騙子...（圖／資料照）

記者柯沛辰、翁伊森／嘉義報導

嘉義24歲陳姓男子去年8月上網交友，誆稱自己是大老闆，願意每月出8萬元包養。北部女網友小萱（化名）信以為真，前往某摩鐵碰面住宿，卻發現陳男穿著、談吐差很大，打算離開，不料卻遭對方無套性侵得逞。嘉義地檢署偵結後，依違反強制性交罪將陳男起訴。

起訴書指出，小萱日前好不容易走出情傷，到網路交友平台認識新朋友，期間遇到陳男加LINE聊天，還開出每月8萬元價碼包養。由於小萱缺錢，便點頭答應，在去年8月搭高鐵前往嘉義某汽車旅館赴約，但到場才發現陳男穿著短褲、服儀邋遢，而且談吐粗俗，似乎不像一位「大老闆」。

起初小萱一度質疑，但因為手頭緊迫，加上陳男花言巧語，一再強調「先過一夜再說」、「我隔天會開車送妳回家」、「有神秘小禮物」，她才同意留宿。隔天，小萱發現陳男根本沒開車，驚覺受騙想離開，怎料卻被陳男強拉回床上性侵，還無套射在裡面。

當下小萱覺得自己被玷汙、弄髒，衝到浴室清洗。陳男見狀，竟立刻逃離房間，騎著父親的機車揚長而去。事後，小萱連打10多通電話找不到人，自覺受辱，向警方報案。

警方偵辦後，調監視器以車追人，循線約談陳男到案。但陳男否認犯案，聲稱雙方是兩情相悅。檢方調查後，根據驗傷、採檢報告打臉陳男說詞，近日依違反強制性交罪將人起訴。