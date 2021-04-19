蘇貞昌指示王國材1安全、2安定、3目標　贏回民眾對台鐵的信心

▲王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

台鐵408次太魯閣號出軌釀重大傷亡，交通部長林佳龍請辭，20日正式卸任，並由交通部次長王國材出任，而交通部次長一職則由鐵道局長胡湘麟接任。行政院發言人羅秉成也轉達行政院長蘇貞昌的指示，台鐵改革須依據一個安全、兩個安定、三個目標，贏回民眾對台鐵的信心。

王國材畢業於國立成功大學交通管理科學系學士、國立成功大學交通管理科學系碩士、國立交通大學交通運輸研究所博士，是現任交通部政務次長，同時兼任航發會董事長。此外，他也曾任交通部代理部長、台灣港務公司代理董事長、中華郵政公司董事長、圓山大飯店董事長、一卡通票證公司董事長、中華智慧運輸協會理事長，也曾任高雄市政府交通局局長。

行政院發言人羅秉成表示，王國材在交通領域歷練非常豐富，從中央到地方的地方建設都可以看到王國材的貢獻，且王國材具有優秀的溝通與協調能力，2019年華航機師罷工事件，大家都能看到王國材非常穩健和圓融處理，讓華航機師罷工事件圓滿成功，有這樣優秀的溝通與協調能力，是非常難能可貴的交通專家和政務人才。

羅秉成指出，蘇貞昌對新任首長的任務有交代，台鐵的改革勢在必行，交通部在推行改革的此時此刻，必須交給具有三個條件、三種能力的團隊，一、要能有專業的執行力；二、要能與工會溝通的協調力；三、要能夠有立即上手的行動力；王部長跟胡次長組成這樣的團隊，相信可以務實加速主導台鐵箱關改革事項，現在的王部長和胡次長經歷完整，過去也具有相當豐富的實務經驗，相信這兩位首長都能透過自身的專才與經驗，立即著手推動台鐵改革。

羅秉成提到，台鐵遇此大難，院長期望新一任交通團隊必須痛定思痛，並持續秉持務實的態度與精神，擘劃並翻開台鐵的新一頁，找回台鐵的光榮，院長指示交通部要推動完成台鐵轉型的改革，須依據一個安全、兩個安定、三個目標的要領來推動，一個安全指的是必須要做到行車安全，軌道周邊等涉及行車安全的科學技術都要進行盤整評估。

對於兩個安定，羅秉成提及，必須做到財務安定、員工安定，在這兩個要領底下，才能持續推動台鐵組織改造，台鐵承載百年包袱，並承擔偏鄉交通正義需求，不只是台鐵的責任，也是政府的責任，政府要妥適規劃台鐵的財務，達到財務安定的目標，而在這個組織與財務轉型的過程中，無論如何規劃，員工的權益不會少。

至於三個目標，羅秉成說明，兼顧有車、有票、安全準時到的目標，讓民眾能夠搭得到車，買得到票，並且做到按時出發，準時到站的要求，寄望在交通部新的團隊日後的努力，可按部就班，一點一滴逐步贏回民眾對台鐵的信心。