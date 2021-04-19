拜登撤軍阿富汗　布林肯坦言：全力處理中國問題

▲布林肯重申拜登政策「撤軍阿富汗是對的」。（圖／路透社）

記者陳怡靜／綜合報導

美國總統拜登14日宣布，將在「911事件」20週年前，全面從阿富汗撤軍，結束這場美國陷入最久的戰爭。對此，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）指出，此一決定是美國目前必須將資源集中，全力處理中國問題以及疫情和氣候變化的威脅。

綜合外媒報導，布林肯在美國廣播公司周日晨間節目「本週」（This Week）專訪指出，美軍撤出阿富汗是拜登政府的執政目標之一，「恐怖主義威脅已轉移到其他地方」。他也直言，還有許多重要的事情需要處理，包含和中國的關係，以及氣候變遷和疫情等問題，「這才是我們必須集中精力和資源的地方」。

布林肯也說，蓋達組織實力已經明顯消退，已經沒有能力從阿富汗向美國發動攻擊，不過華府仍會持續觀察監測，好能採取及時行動，防止恐怖攻擊再次出現。

美國中情局長伯恩斯（William Joseph Burns）卻直言，美軍撤離後，在蒐集情報和對付阿富汗恐怖攻擊上的能力將減弱，恐怕難以對抗恐怖威脅。

針對拜登政府將全面從阿富汗撤軍，前總統川普得知後罕見發聲明肯定，「是一件美好而正面的事情」。不過他呼籲應該儘速撤離，9月11日的撤軍期限太晚，最好是在5月1日前完成。