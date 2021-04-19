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拜登「技術性干預」蓬佩奧訪台？　台學者：不無可能

▲▼美國國務卿蓬佩奧在推特分享與駐美代表蕭美琴的合照。（圖／蓬佩奧推特）

▲美國國務卿蓬佩奧在推特分享與駐美代表蕭美琴的合照。（圖／蓬佩奧推特）

文／中評社

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今年是否有機會訪台？東海大學政治系教授潘兆民接受中評社訪問表示，「卸任官員訪台，不必擔心觸及中國的政治紅線，確實有可能性。」但蓬佩奧畢竟是剛卸任高階官員，掌握許多國安資訊，要出訪會有相關限制存在，尤其訪台更牽動美中台敏感神經。他認為，拜登政府不排除會祭出干預，訪台沒有想像中容易。

潘兆民，政治大學東亞研究所博士，現任東海大學政治學系暨通識教育中心合聘教授，曾任東海大學國際教育合作處副國際長、東海大學就業輔導暨校友聯絡室主任、美國紐約州立大學政治系訪問學者及上海復旦大學訪問學者。

據《中評社》文章指出，外交部政務次長田中光日前在立法院備詢證實，美國前國務卿蓬佩奧今年內訪台機率很大，並稱駐美代表蕭美琴已和蓬佩奧在雙橡園會面，是很好的跡象。

對此，潘兆民表示，過去美國卸任總統、官員都有訪台紀錄，因為都是非官方性質，沒什麼稀奇，即便中國大陸有抗議舉動，但由於不涉及政治紅線，所以基本上不會掀起政治波瀾，蓬佩奧訪台確實有可能性，可是未必機率高，他反而認為，沒有想像中容易。

▲▼蓬佩奧（Mike Pompeo）手拿台灣鳳梨乾下棋，喊「將軍」。（圖／翻攝Mike Pompeo推特）

▲蓬佩奧（Mike Pompeo）手拿台灣鳳梨乾下棋，喊「將軍」。（圖／翻攝Mike Pompeo推特）

潘兆民說明，蓬佩奧掌握許多國安資訊，出訪可能會有相關限制存在，尤其蓬佩奧擁有中央情報局（CIA）、國務卿等資歷，許多資訊都是新的，這些機密訊息，美國政府應有管制措施，且訪台舉動必然牽扯到美中台三角關係，民主黨拜登政府未必會放任蓬佩奧這樣的不穩定因子來台。

潘兆民提到，拜登對川普在保密工作上不信任，美國卸任總統依照慣例可繼續接獲機密情資簡報，不過拜登曾公開表示反對意見這項慣例用於川普身上。拜登曾在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪時表示，「川普沒有必要收到情資簡報。繼續提供簡報有何好處？他知道這些會有什麼狀況？除了可能說溜嘴之外？」

因此，潘兆民認為，可以想見拜登對於蓬佩奧出訪台灣，也有可能祭出干預，以免反中旗幟鮮明的蓬佩奧「驚言駭行」，影響美國新政府的外交布局。

拜登政府這次派團訪台，多次強調「非官方」性質，並同時派出氣候問題特使克里（John Kerry）赴上海會商，可見拜登政府在處理涉及兩岸的外交舉措時，特別謹慎小心，並講究兩手策略，與蓬佩奧過去在任時的做法，大相逕庭。

▲▼拜登揭櫫2兆美元基礎建設計畫。（圖／路透社）

▲台學者分析，拜登政府可能會「技術性干預」蓬佩奧訪台。（圖／路透社）

至於拜登政府能如何干預蓬佩奧訪台？潘兆民表示，甫卸任的官員，尤其是掌握機敏訊息的高階人士出境，通常得提出申請，例如出境目的、性質、行程安排等，都要提報核准，政府如果有疑慮，要技術性干預，不無可能，所以他認為，蓬佩奧今年內要訪台，恐怕沒有外交部所言樂觀。

假如蓬佩奧訪台順利成行，潘兆民表示，雖然卸任者來訪，對台灣而言沒有實質效益，可是蓬佩奧在共和黨內仍有一定的政治實力，後續有發展潛能，台灣提前跟對方打交道，增進台美關係不是壞事。

但另一方面也要注意，美國現在執政的是民主黨拜登政府，台灣接待蓬佩奧的層級，以及對其言行的反應，稍有不慎，可能會間皆影響拜登政府對台灣的觀感，且中國大陸勢必以軍事行動抗議，都是台灣所要面對的可能風險。

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