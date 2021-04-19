習近平點頭參加氣候峰會！拜登上任後首同框　中美關係成焦點

▲拜登將與習近平在4月22、23日在氣候峰會上透過視訊會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

中國氣候變化事務特使解振華與美國總統氣候問題特使凱瑞（John Kerry）在上海進行會談後，於18日共同發表了「中美應對氣候危機聯合聲明」。聲明指出，美國總統拜登（Joe Biden）將與中國主席習近平在4月22、23日在氣候峰會上透過視訊會面。

綜合外媒報導，中國與美國這兩個世界最大碳排放國發布聯合聲明指出，中美2國將加強合作，共同應對氣候危機，全面落實《聯合國氣候變化框架公約》及其《巴黎協定》的原則和規定，為推進全球氣候治理作出貢獻。

聲明中提到，「2國均期待4月22、23日由美國主辦的領導人氣候峰會」，相當於間接宣布了拜登和習近平將在數天後，透過視訊會面。這是拜登與習近平繼2月11日的除夕通話後的首次會談，也是拜登上台後，倆人首度同框。

由美國主辦、將於22、23日召開的氣候峰會，邀請了全球40位主要經濟體的領導人共同參與，一同制定更嚴格的碳排放標準與其他氣候變遷議題。白宮日前曾指出，他們已發出40份邀請函，其中包括中國、俄羅斯、孟加拉、不丹等。

中、美2國最近在科技、貿易、人權等多個議題上針鋒相對，而習近平加入領導人氣候峰會，顯示了這2個世界列強仍願意在攸關全人類的氣候議題攜手合作。《南華早報》之前曾報導，習近平在出席峰會時，將聚焦於2國是否能在彼此對立的局勢下，開闢一條合作之路。

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