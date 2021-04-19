綠營批吃黑鮪抑制孩子成長？林姿妙：是益助啦！台灣國語釀誤會

▲綠營批吃黑鮪抑制or益助孩子成長？ 林姿妙：是「益助」台灣國語釀同音字誤會啦。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

綠營批宜蘭縣長林姿妙在蘇澳第一鮪拍賣致詞出包竟說黑鮪魚可以「抑制」孩子成長？…林姿妙19日澄清強調，那時候是要說「益助」，利益的益，能夠讓小朋友益助、長健康，鮪魚有DHA很讚「台灣國語好事就發生」。蘇澳區漁會理事長蔡源龍說，縣長不可能砸漁會的場子，抑制、益助同音，不要誤解林姿妙美意。

▲▼綠營批議林姿妙當黑鮪拍賣官出包說吃黑鮪抑制孩子成長？林姿妙：是「益助」啦。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

民進黨宜蘭縣黨部副執行長吳濬彥臉書PO「黑鮪魚可以抑制孩子成長？語無倫次是妙牌縣長級背稿機正常發揮」，宜蘭南方澳籍的新永泰漁船，幾天前剛捕獲今年第一尾重183公斤的活黑鮪魚，宜蘭縣長林姿妙當拍賣官，介紹時竟然說出「黑鮪魚可以抑制孩子成長」的驚人發言，嚇得蔡源龍理事長馬上轉頭。他說，宜蘭人選出如此縣長被外地人嘲笑程度僅次韓總機任高雄市長，好笑之餘卻也深感悲哀。

林姿妙19日特別澄清，那時候是要說「益助」，利益的益，能夠讓小朋友益助、長健康 鮪魚有DHA很讚，說比較快，台灣國語好事就發生，祝大家多吃黑鮪魚，好事就會花生。大家都知道她有說的都有做，也都實實在在，因為有做，所以說，每一項事講來都很順，大家都知道，鄉親都很肯定，很感謝鄉親的肯定，因為大家知道她現在說很多 ，因為每一項她都實際一步一腳印做出來。

蘇澳區漁會19日也聲明指出，16日舉辦蘇澳第一黑鮪魚拍賣暨品嚐會，部分媒體報導宜蘭縣長林姿妙行銷蘇澳黑鮪魚口誤一事，經向縣長辦公室確認係林姿妙在黑鮪魚拍賣致詞時表示，黑鮪的經濟價值高、營養好，能「益助」口誤成「抑制」我們孩子的成長，。

蘇澳區漁會理事長蔡源龍強調，林姿妙特地前來行銷南方澳黑鮪拍賣，主要是希望能促進宜蘭的漁業經濟發展，在這種場合不可能說反話，而且當時他也在場向媒體解釋，敬請外界不要過度解讀並扭曲縣長美意。

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