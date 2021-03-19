大濁水溪橋交接聖火！徐榛蔚、林姿妙互祝原民運拼出好成績

▲▼花蓮縣長徐榛蔚在兩縣縣界的大濁水溪橋，將聖火傳遞回宜蘭縣長林姿妙手中。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「110年全國原住民族運動會」將於3月19日至22日在宜蘭縣舉行，3月6日在宜蘭縣大同鄉「思源埡口」舉行聖火點燃儀式後，隨即由大會聖火隊展開12天的全國聖火傳遞工作，花蓮縣長徐榛蔚17日親自前往兩縣縣界的大濁水溪橋，從和平國小聖火隊手中接下火炬，並將聖火傳遞回宜蘭縣長林姿妙及宜蘭縣聖火隊手中，完成宜花東「花木蘭連線」首次的聖火交接儀式。

徐榛蔚表示，很榮幸與宜蘭縣長林姿妙共同參與110年全國原住民族運動會聖火傳遞盛事，將聖火由花蓮傳遞到賽事主場宜蘭縣，尤其宜花兩縣縣長在縣界處齊聚一堂更是意義非凡。宜蘭、花蓮、台東三縣市情感緊密相連，而宜蘭南澳與花蓮和平僅一橋之隔，鄉親間彼此情感融洽如一家人，在地方救護救災、藝文交流如同一體，她肯定宜蘭縣承辦全原運的用心及努力，並預祝大會圓滿成功。

林姿妙表示，花蓮與宜蘭是姊妹縣一家親，兩縣市緊密溝通協調、攜手為民眾造福，徐縣長認真努力、帶領聖火團隊親自到縣界處接棒，期許聖火傳遞接棒傳承、一棒接一棒、棒棒都是強棒，並祝福參賽選手共同拚出好成績，身體健康、萬事如意。

▲2縣聖火隊交接聖火。

花蓮縣本屆共有624位選手參與全原運，參賽項目有田徑、柔道、跆拳道、籃球、棒球、慢速壘球、槌球、傳統射箭、傳統樂舞、傳統路跑、傳統負重、傳統拔河，共計12項。上屆花蓮獲得26金26銀21銅及大會總錦標第二名的佳績，徐縣長期許花蓮代表隊選手突破自我，為家鄉爭光，再創花蓮體育競技的新高峰！