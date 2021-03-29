宜蘭綠博登場　徐榛蔚、林姿妙推銷「花木蘭」三縣之美

▲花蓮縣長徐榛蔚出席宜蘭綠博與宜蘭縣長妹姿妙一同推銷「花·木·蘭」三縣之美。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

在宜蘭縣縣長林姿妙的熱情邀約下，花蓮縣在宜蘭綠博中打造「慢•精品•花蓮」館，花蓮縣長徐榛蔚28日親自與宜蘭林縣長共同行銷花蓮農產，將花蓮的六「淨」與「慢、精品」文化，介紹給全國鄉親，徐榛蔚表示，花蓮處處是美景、處處皆精品，歡迎大家造訪花蓮，體驗花蓮大山大海之美。

2021宜蘭綠色博覽會自3月27日起至5月9日在蘇澳武荖坑風景區盛大舉行，今年以「希望城堡」為主題，連結聯合國的 「永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs） 」 ，將氣候變遷減緩、生態物種保育、永續農漁業、守護海洋、再生能源、減塑行動等議題融入策展規劃，建構一個在體驗中學習友善環境，在休閒中理解自然生態的「希望城堡」。

▲ 適逢潮農聚落的花蓮週，林姿妙與徐榛蔚共同行銷花蓮農特產品。

徐榛蔚表示，現在社會由於節奏步調迅速，更需要適時放緩腳步、自我充電再出發，今年參加綠色博覽會以「慢•精品•花蓮」為花蓮館主軸，遊客腳踏地上圓石、細聽海浪聲，能為每位造訪旅客帶來心靈沉靜，倘有意猶未盡之處，不妨即刻收拾行囊往花蓮出發，坐臥在七星潭畔迎向太平洋。宜花東三縣皆擁有美麗的海岸線，期待全國遊客的造訪，也希望將這份幸福分享給大家。

徐榛蔚指出，宜蘭縣推動綠色博覽會迄今已22年，已成為國內外知名的大型活動盛事，其中更蘊含推動環保永續的理念，花蓮縣政府與宜蘭縣政府攜手合作，共同將宜蘭、花蓮的美好分享給造訪的每一位遊客。提到坐落於壽豐鄉的花蓮縣考古博物館，承載著花蓮史前文化記憶，結合研究典藏、展示教育、公共服務等博物館空間機能，建構在地史前文化脈絡為使命，展示花蓮悠久而精采的歷史發展軌跡，歡迎大家蒞臨，體驗花蓮歷史人文薈萃之美。

▲徐榛蔚與正在參與DIY活動的小朋友互動，歡迎大家前來體驗。

宜蘭縣長林姿妙表示，宜蘭、花蓮、台東是花木蘭連線，感謝認真努力的徐縣長親自參與宜蘭綠色博覽會，宜花東三縣共同特點是海岸線優美，宜蘭縣透過辦理綠色博覽會帶動觀光產業發展，推動地方繁榮進步，並將優質農特產品向外行銷。她提到，現代人重視慢活與生活品質，徐縣長所推動的「慢、精品、花蓮」正是因應這個潮流，歡迎大家來宜蘭、花蓮旅遊，體驗悠閒慢活的旅程。

此外，本日也適逢潮農聚落的花蓮週（3/27-28、5/8-9），現場有花蓮的地方文化館「臺灣海礦館」、「七星柴魚博物館」及「立川漁場-蜆之館」的手作DIY活動，徐榛蔚更當場與正在參與活動的小朋友互動，歡迎大家前來體驗。

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