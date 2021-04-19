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羊咩咩一再卡溝渠！插畫家打趣喊蠢　網笑：像暈船被罵醒又暈的朋友

實習記者周依儒／綜合報導

臉書粉專《迷因刻本》PO出一段國外影片，只見一名男童奮力拉出一隻卡在狹小溝渠裡的小羊，而這隻小羊被救出後就立刻倉皇逃跑，沒想到又不慎把自己摔落同一條溝渠內，讓救出牠的男童當場看傻眼。影片一出立刻引發網友熱議，許多網友表示「好像看到不斷暈船的自己！」 還釣出插畫家「蠢羊」留言「我再跳坑我就是蠢羊啦」，還有人打趣說「從某個角度來看，牠也是跳的挺準的」。

▲小羊入坑。（圖／翻攝自Facebook／迷因刻本）

▲男童奮力拉住受困小羊的後腿，想救出牠來。（圖／翻攝自Facebook／迷因刻本）

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《迷因刻本》昨（18）日貼出這段影片，影片長度僅約20秒，且無法判斷是何時拍攝及在何地。影片中可以看到小羊原本在溝槽中奮力掙扎，一名穿黑衣的男童，以一截繩索套住這隻屁股朝天的白色小羊的後腿，用力地將牠從溝渠中拉出來，好不容易脫困的小羊，立即驚恐的朝溝渠左方快速奔逃，但沒想到當牠往前邊跑邊想跳過溝槽時，竟然又不偏不倚的跌入這條溝渠裡，讓剛剛救出牠的男童當場超傻眼。

 ▲▼ 0

▲▼小羊被救出來後立刻落荒而逃。（圖／翻攝自Facebook／迷因刻本）

▲小羊入坑。（圖／翻攝自Facebook／迷因刻本）

▼小羊接近溝渠時縱身一跳。（圖／翻攝自Facebook／迷因刻本）

▲小羊入坑。（圖／翻攝自Facebook／迷因刻本）

▼沒想到又再度摔入同一溝渠裡。（圖／翻攝自Facebook／迷因刻本）

▲小羊入坑。（圖／翻攝自Facebook／迷因刻本）

貼文一出後吸引了超過5.4萬人點讚，3.6萬則留言，還釣出插畫家蠢羊留言「我再跳坑我就是蠢羊啦」！許多網友搞笑表示，「你說你小羊逃，偏偏注定要落腳」、「從某個角度來看牠也是跳的挺準的」、「跟人一樣明知道是個坑，卻還是執意要跳下我」、「當你想詳細解釋剛剛是怎麼掉掉進坑裡時」，更有許多人自嘲，「好像總是在犯同樣錯誤的我！」、「被朋友罵醒後下一秒又栽進去的暈船仔」、「彷彿不停暈船的我」。

▲貼文引發網友熱議。（圖／翻攝自Facebook／迷因刻本）

▲眾網友接力蓋樓，連插畫家蠢羊也來搞笑留言。（圖／翻攝自Facebook／迷因刻本）

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