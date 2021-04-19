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【英語多益通】長賜號怪手爆紅！迷因英文怎麼說？

▲▼怪手清除淤泥協助長賜號脫困。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 怪手清除淤泥協助長賜號脫困。（圖／達志影像／美聯社）

文／李海碩

3月底，長榮（Evergreen）海運的貨輪長賜號（Ever Given）擱淺在埃及蘇伊士運河（Suez Canal）。由於蘇伊士運河的貨運量極大，所以埃及政府儘速安排了一台挖土機想要把擱淺處的土壤挖除，但因為挖土機的尺寸跟郵輪相較實在是過於懸殊，所以在網民的蜂擁下，就產生了一系列調侃問題難以處理的迷因圖。這些迷因圖的意思是什麼呢？我們一起來看看。

什麼是Meme？

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根據大英百科（Britannica）的解釋，迷因是「以模仿形式傳播的文化訊息單位（unit of culture information spread by imitation）」，而meme這個字是由希臘文的mimema（意思為模仿）演變而來，第一次出現是從1976年達爾文「自私的基因」這本書中出現的。

迷因在網路上的傳播速度極快，因為其多媒體（multimedia）的特性，在近年來網路速度飛增且短視頻平台（如抖音TikTok）大量發布的時代，迷因的發展方興未艾。迷因圖片通常是由同一張圖片配上有趣令人莞爾的台詞結合而成。

需要特別注意的是，Meme的讀法並不是雙音節的Me-Me，而是最後一個e不發音的[miːm]，確切的發音請直接點連結

長賜號事件的迷因圖節選

本次卡住蘇伊士運河的長賜號，Ever Given中的ever意思是永續的，例如lasting表示延續，但是everlasting就成為永續。forever其實也是從for＋ever形成的，表示持續到永續的時間。下列所介紹的迷因對於這次事件而言可說是滄海一粟，但因為篇幅限制，本次就僅介紹三張迷因了。

1. Guy With The Digger At Suez Canal

第一張是模仿社群媒體（Social Media）個人檔案（Profile）做出的圖片，使用者姓名是Guy With The Digger At Suez Canal，有部分的英文學習者可能會立刻敏感地發現，功能字（function words）是應該要小寫的，所以正式的寫法其實會是Guy with the Digger at Suez Canal，但是許多迷因會模仿社群媒體上常見的語言錯誤，所以這邊的功能字就直接大寫了。也從這張迷因要很清楚地說明並不是所有的迷因文字都是完整正確的英文唷！在閱讀的時候務必要特別注意。

digger是挖土機，迷因中常出現的digger是拜金女（gold digger），digger若細分，還可以至少分成bulldozer（推土機）與excavator（挖土機）兩個種類。在多益的相關考題中，dig會是聽力第一大題照片描述（Photographs）中常見的字。

不過這張圖最重要的是他在個人檔案中所顯示的那一行：Trying my best. No promises.（盡力而為，無法保證。）表示會努力挖開，但是可不一定有辦法達成。promise是在多益聽力第三大題中，產品服務的聽力題目中常見的單字，通常會出現在店家答應客戶所做的事情上。例如：What did the man promise the woman to do?

2. Due tomorrow

Worst homework assignment EVER GIVEN from r/memes

第二張也是用來表示無能為力的。船隻表示巨大無法克服的問題：The three-paragraph essay due tomorrow.（明天到期的三段式論文。）而挖土機則是說Me just starting the first sentence.（剛開始第一句話的我。）

在船隻的文字方面，three-paragraph是一個複合形容詞（compound adjective），有幾個簡單的規則，第一個是數字加上單位，也就是這邊看到的。這邊再多提供一個例句。

We’ll provide more details in the following five-minute orientation video.
（我們將在接下來五分鐘的新進員工訓練影片中提供更多細節。）

複合形容詞的常見基本規則還有三種，分別舉例如下：

● 名詞加上分詞。
We are about to present the ground-breaking discoveries in the following talk.
（在接下來的談話中，我們將會呈現劃時代的發現。）

● 副詞加上分詞。
She is a hard-working student.
（她是勤奮的學生。）

● 形容詞加上名詞ed。
Leaders need to be open-minded to take in advice.
（領導者需要心胸開闊方能汲取忠告。）

due則是表示何時到期，所以這邊的due tomorrow意思當然就是明天到期了。
When is the final paper due?
（期末報告何時到期？）

請特別注意due還有一個意思，那就是「因為」。
The meeting is postponed due to unforeseen matters.
（會議由於無法預期的事務故延誤了。）

需要特別注意的是迷因常用戲謔或無能的態度來看事情，是相對消極的，所以才會成為網民傳遞的主流。上圖講到的三段式文章並不算太難的事情，但下一張則剛好相反。

3. Crushing despair

雖然身在台灣不容易了解去年世界所承受的疫情風暴，但是對於許多國家而言，是真的經歷了產業與社會的極致重塑。所以這張迷因是The crushing despair of everything from last year.（過去一年所有事情壓倒性的失落。）挖土機則是You, doing your best。

這句話兩邊都是標準的分詞，despair（絕望）是對他人造成的，所以crush變成現在分詞形容despair，而doing your best則因為是主動的，所以採用現在分詞doing。後方的hashtag也都是分詞，Suez是被阻塞的，所以是Suezblocked。

4. 同場加映
有時迷因會跟一些電影或是文學作品結合，這時候如果要對這個Meme有更好的了解，通常需要先看過這些作品才行，例如下圖是從王牌大賤諜（Austin Powers）中改出來的，在這樣的設定下，就有更多的文化背景迷因在其中，更容易會心一笑，但是對於沒看過的閱聽人就不見得友善。

迷因作為語言學習與文化觀察的媒介

迷因其實是很好的語言學習與文化觀察的載體。由於迷因希望讓人感覺有趣的特性，在迷因中很常見各式各樣的文字遊戲（wordplay）與雙關語（pun），或是需要讀者了解言外之意（read between the lines）的情形。

在文化方面，之前曾經有一系列What I really am（我其實是…）的迷因，一張圖就多面向地描述了某個職業或是人物多元的想法。如果對這類的迷因有興趣，請直接搜尋What I really am / What I actually do，再加上Meme的關鍵字就可以了。

在碩博士論文行動網也有非常多可供參考的深入研究，讀者對這方面的主題若有興趣，不妨前往鑽研。

【多益模擬試題】

1. Pay attention to the man ______ for an extra brochure.
(A) ask
(B) asking
(C) asks
(D) asked

As a Nobel Prize winner, Mr. Lee is a ______ man.
(A) well-know
(B) well-knowing
(C) well-known
(D) well-knows

解析：

1. 正解為(B)。題意為「特別注意要求多一份小冊子的人。」本句為命令句（Imperative mood）所以前方省略主詞You，故先恢復原句的最基本句型為（You） Pay attention to the man。後方的句子為分詞構句形容，要求是主動要求的，故應使用現在分詞asking。

2. 正解為(B)。題意為「作為諾貝爾獎得主，李先生是很有名的人。」很有名的人是「被人知道」的，故需要使用過去分詞，僅有(C)為過去分詞，故答案應選為(C)。

文／李海碩

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