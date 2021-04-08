Google App驚見「隱藏功能」！可通知用戶：迷因梗圖太多了

▲有網友發現Files by Google中，竟有一項隱藏功能。（圖／翻攝自Google Play）

實習記者閔文昱／綜合報導

Google檔案管理應用程式「Files by Google」因便利的檔案管理功能，深受不少民眾喜愛，不過最近就有網友發現，程式內竟有一個隱藏功能，可幫助用戶知道手機裡的「迷因梗圖」究竟佔了多少儲存空間，並在佔用太多空間時通知用戶，引發熱議。

這名網友在PPT發文，表示昨晚在手機App「Files by Google」的內部設定中，看到了「網路爆紅梗」的選項，讓他感到相當好奇，求問鄉民「有人知道這是在清什麼檔案嗎？」意外讓Google這項通知用戶刪除過多梗圖的功能曝光，也讓人驚訝人工智慧辨識圖片的能力。

▲網友在App中發現「網路爆紅梗」的選項。（圖／翻攝自PTT）

文章一出，許多網友都發現程式中真的出現了這個功能，紛紛留言「點下去是端火鍋嗎」、「年輕人不都用迷因圖聊天嗎，他可能有年紀了」、「笑了，真的有」、「厲害了Google」、「我花那麼多時間蒐集的梗圖你Google竟然想要刪掉？」、「結果google files自己創造了一個迷因」、「有沒有刪長輩圖的」、「不知道迷因主角本人上傳自己的照片到Google雲端會不會被AI判斷成迷因梗圖？」

Files by Google最初的構想是幫助只有少量儲存空間的智慧型手機進行空間管理，藉此釋放更多儲存空間，現在主要是處理用戶的文件和儲存管理問題，讓用戶能直接進入檔案頁面妥善利用儲存空間，以及保護重要的檔案。