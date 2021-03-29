半套按摩舒壓！暈船女免費升級「想當你老婆」　人夫驕傲：不偷不搶

▲人夫到按摩店做半套，按摩師暈船免費升級，還喊著「要當你老婆」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



網搜小組／柯振中報導

一名人夫與妻子2年沒有同房，每當有慾望時，都透過按摩店來解決，沒想到時間久了，竟然導致女按摩師暈船，還喊著「是你老婆有多好」，離譜的行為引起網路熱議。

這名人夫在「匿名公社」發文，「不偷不搶，高道德標準請閉眼」，由於妻子已有2年不肯同房，每當有慾望時，他都在按摩店解決，「偶爾的半套手工」，不曉得是因為懶，還是心裡有底線，人夫一直以來都沒有做過更進一步的接觸。

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後來碰上新來的女按摩師，是名失婚女子，按摩手法生澀，他也因此會稍微指導一下。由於2人頻率接近，日子久了以後，人夫也經常指定要該名女按摩師，「找一個可以訴說心事的陌生人當垃圾桶，也是在按摩之餘多了一些紓解。」

▲2人相處久了，關係也隨之變質。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



沒想到，某次按摩時，突然發生了意外，女按摩師途中「突然騎了上來」，雙方進而發生性行為，關係也因此變質，「每次過去找她，就自然發生了。」

某次完事後，女按摩師倒在人夫的懷中，嬌羞地喊著「如果是你老婆該有多好」，嚇得人夫不知所措，「太恐怖了。這只是妳發洩後的腦袋打結，千萬別這樣。」

眾人看完人夫的經歷，在下方留言砲轟，「你還是出軌、偷吃了」、「還不偷不搶咧！明明就是偷情好嗎」、「這種腦袋打結背後隱藏一個即將破滅的家庭，換一家吧」、「換一家店吧！這個按摩師不要了，不然你的婚姻不保了。」

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