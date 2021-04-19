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舒力基旺盛閃電「若來嚴重致災」　掀3.2米長浪！雨區擴大時間曝

天氣圖。（圖／RAMMB）

▲氣象局觀測，舒力基今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南方1110公里海面上。（圖／RAMMB）

 記者陳俊宏／台北報導

長浪來了！中央氣象局預報員陳伊秀表示，強烈颱風舒力基周四、周五最靠近台灣，影響台灣天氣機率不高，但今天（19日）起要注意長浪發生；周末水氣相對比較多，北部、東半部有短暫雨，中南部山區也有局部短暫雨。天氣風險公司總經理彭啟明則說，如果這樣的颱風真的進來台灣，會是一場嚴重災害。

氣象局今晨發布「長浪即時訊息」，颱風影響，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、西南部沿海地區及澎湖、金門易有長浪發生，清晨5時宜蘭（龜山島）、花蓮、台東及屏東（鵝鑾鼻、小琉球）已觀測到1.5至3.2公尺的浪高，請注意。

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陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今和周二東北季風影響，水氣少，各地晴到多雲為主，僅花蓮、台東和屏東有點零星降雨，午後中南部山區也有零星陣雨。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

陳伊秀說，周三至周五水氣稍稍多一點，東半部和北部山區有局部短暫雨，中南部山區午後有零星陣雨，西半部其他地區為多雲到晴；周六、周日水氣相對比較多，北部、東半部有短暫雨，中南部山區也有局部短暫雨，其他地區為多雲。

氣象局觀測，舒力基中心氣壓910百帕，今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南方1110公里海面上，以每小時8公里速度，向北北西進行，中心附近最大風速每秒55公尺（即每小時198公里），相當於16級風，瞬間最大陣風每秒68公尺（即每小時245公里），相當於17級風以上，7級風暴風半徑280公里，10級風暴風半徑120公里。

▼強颱舒力基今將開始減弱。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

陳伊秀分析，舒力基今將開始逐漸減弱，未來往菲律賓東方近海前進，預計在周四轉偏東北邊往外拉出去，周四、周五也是距離台灣最近的時間，大約有500、600公里遠，影響台灣天氣機率不高，但今起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、西南部沿海地區及澎湖、金門易有長浪發生。

彭啟明18在臉書表示，舒力基颱風眼附近的閃電很旺盛，外圍環流的對流也在發展，在颱風內部及外圍閃電很旺盛，雖然不來台灣，但如果真的這樣的颱風進來台灣，都會是一場嚴重災害，也請大家不管居家、社區鄰里、企業等，在汛期前可以多做一些準備及演練。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼氣象局預估，舒力基影響台灣天氣機率低。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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