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祝賀IKEA搬新家！本田重機留「這句」超驚人…網笑：小編盡力了

▲IKEA內湖店。（圖／翻攝IKEA粉絲團）

▲IKEA內湖店即將開幕，小編也在臉書向當地各行各業「拜碼頭」，沒想到竟引出「本田重機」的驚人回應。（圖／翻攝IKEA粉絲團）

記者閔文昱／綜合報導

IKEA日前宣佈敦北店將在4／26熄燈，確定台北市區唯一店舖將由內湖店接手，對此，IKEA也在臉書向當地店家「拜碼頭」，吸引許多廠商小編回復，其中，「本田重機」的小編也留言歡迎新鄰居，不過因留言內容帶有性別刻板印象的意味，也讓IKEA小編為此捏了把冷汗，搞笑的互動內容也吸引了不少網友關注，直呼「IKEA是在用自身血淚救你」。

即將進駐內湖的IKEA日前在臉書發文，表示「初到內湖貴寶地，當然免不了要跟各行各業的前輩們拜個碼頭。」並標記了各家廠商，歡迎大家有事沒事就來光顧，貼文一出也吸引了各行小編出面回覆，像是「1111人力銀行」、「雄獅旅遊Lion Travel」、「KKday」、「鏡週刊」...等等，都留言歡迎IKEA的即將到來，而「本田重機」 也在留言區發表了他們的看法。

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▲▼IKEA小編努力救援的回應笑翻不少網友。（圖／翻攝自Facebook／IKEA）

▲本田重機的留言引發網友熱議。（圖／翻攝自Facebook／IKEA）

只見本田重機的小編在留言區表示，「Honda Motorcycle Taipei本田重機，小編報到！咱們也是鄰居喔～以後還請多多指教！老婆逛賣場、老公買重機，一人一邊恰恰好。」IKEA小編急忙出面回覆，「很會很會！不過我們停車位很多，騎重機也能停，老公跟老婆一起逛更甜蜜。」

本田重機小編繼續留言道「那...在IKEA血拼完後，也歡迎移駕至本田重機來賞車喲，財務大臣開心了，男人才有辦法送簽呈，所謂...happy wife ，happy life咩。」IKEA小編笑回「合作愉快，你開心我開心！」

▲▼IKEA小編努力救援的回應笑翻不少網友。（圖／翻攝自Facebook／IKEA）

▲IKEA小編努力救援的回應笑翻不少網友。（圖／翻攝自Facebook／IKEA）

搞笑的互動也讓不少網友笑歪，紛紛留言表示，「超刻板印象的不自覺」、「ikea小編表示：我盡力了」、「真的一心求死欸」、「ikea的小編一直在救你耶，心路歷程由努力救火不離不棄到直接心死，哈哈哈」、「IKEA小編攔不住，本田已過萬重山」、「HONDA請幫IKEA小編加薪」、「說實話，我家狀況相反耶，老公超愛逛家飾，我超愛重機」、「這個刻板印象也是日本原裝進口嗎？」

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關鍵字：

本田重機IKEA內湖臉書性別刻板印象

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