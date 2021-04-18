買「2萬IKEA」另付安裝費！他下班衝回家等嘸師傅　打客服傻眼了

記者陳俊宏／綜合報導

新北市新店一名洪先生到IKEA買家具，也付了安裝費跟運費共2萬多元，約好時間師傅會來安裝家具卻被放鳥。他表示，師傅事後說IKEA沒有派到單，IKEA卻說有派單。對此，IKEA向消費者道歉，表示願意退還安裝費。

洪先生向《東森新聞》投訴，買了單價7990元的展示櫃共兩個、一個3900元電視櫃、運送費990元、組裝費1318元，一共2萬2188元，東西送到家，也約好時間周五晚間5時到9時會有師傅來組裝。

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▲▼洪先生提供單據投訴。（圖／東森新聞）



黃先生說，一下班就趕回家，結果等到7、8時都沒接到電話，打電話過去就發現IKEA客服在6時半就下班，因此聯絡不到。他氣炸到IKEA粉專留言，同樣也沒人理，隔天再打給客服，「IKEA問我說怎麼了嗎？我說師傅昨天沒有來，然後電話也沒有來，客服就很驚訝。」

過沒多久，安裝師傅又打來，說是IKEA沒派單，才不知道要過去組裝。但記者事後求證IKEA，業者回應確實有派單，已經跟消費者約好組裝時間，估計是訊息溝通有誤；消費者遇到類似事件，請與客服人員聯絡。

但讓洪先生火大的是，明明當晚8時半就聯絡過客服，對方已下班，讓他很無言。他說，業者道歉後，希望對方配合他們的時間，而不是他們去配合對方時間。IKEA向消費者致歉，表示願意退還安裝費。