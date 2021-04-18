凱特「貼心1舉動」促威廉哈利對話！　英媒盛讚：兄弟破冰最大功臣

▲ 凱特王妃出席菲利普親王葬禮。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國愛丁堡公爵菲利普親王葬禮於17日舉行，攜妻子梅根移居美國的哈利王子也返國奔喪，外界都期待他能藉機和兄長威廉王子化解嫌隙。二人在送葬隊伍中雖未並肩行走，但在儀式結束後邊走邊交談，畫面溫馨自然。外媒紛紛指出，這對兄弟破冰背後的最大功臣就是凱特王妃。

威廉與哈利前一次一起在公眾場合露面距今已逾一年時間，哈利與梅根幾周前曝光的專訪內容更是讓威廉暴跳如雷，沒想到17日自聖喬治教堂走回溫莎堡的路上，二人都顯得相當自在。《每日郵報》報導，這全得歸功於劍橋公爵夫人凱特殿下這位處事圓滑的和事佬，扮演這對兄弟的中間人。

影片中可見，為時50分鐘的葬禮結束後，王室成員列隊步出教堂，威廉正與牧師交談，哈利則與凱特對話。接著他們避開勞斯萊斯車隊，開始走上坡。威廉起初走在妻子和弟弟前方，但當哈利與牧師寒暄時，便轉過身與凱特說話。哈利隨後跟上兄長與嫂嫂，走在二人中間。三人並肩同行一小段路後，凱特自然地放慢腳步，和威塞克斯伯爵夫人蘇菲和她的女兒路易絲交談，讓威廉與哈利可以單獨對話，展現她的細心與貼心，受到當地媒體盛讚。

知情人士透露，哈利一周前抵達英國後，遭受許多親戚冷眼相待。他與王室成員間的緊張氣氛也讓僕人無不繃緊神經，如今二人順利開口交談，令許多人都鬆了一口氣。有消息指出，查爾斯王儲可能會在哈利動身赴美以前，在溫莎堡和小兒子一起散步。但哈利最快可能在葬禮隔天就會飛回洛杉磯，陪伴已有7月身孕的梅根待產。

▼ 威廉與哈利在送葬隊伍中相隔著表哥菲利浦斯。（圖／達志影像／美聯社）

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