菲利普棺木留最後字條！女王親筆寫下情意　署名「3字愛稱」催淚

▲ 菲利普親王靈柩上方花環中有張女王親筆寫下的紙條。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

英國愛丁堡公爵菲利普親王9日與世長辭,享耆壽99歲。他的葬禮於17日舉行,結縭73年的女王伊莉莎白二世等30名王室成員穿著一身黑白,為敬愛的親王送行。外媒捕捉到菲利普靈柩上的花環中有一張紙條,上頭深情寫著「我愛你」,儼然正是女王的筆跡,署名更留下家人對她的親暱愛稱,令人鼻酸。

女王與菲利普年少時期便經常交換情書,17日也在他的葬禮上留下給夫婿的最後一封信。美國NBC報導,菲利普的棺木上放著一圈白色花環與一張手寫紙條,照片中可看出部分內容是「我愛你」。有外媒指出,女王在紙條上署名「你愛的莉莉貝(Lilibet)」,不過目前未獲英國王室證實。

A note from the queen was placed on Prince Philip’s coffin #PrincePhilipFuneral https://t.co/izdkB6yj9y