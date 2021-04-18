威廉哈利破冰了！脫離王室後首次...英媒：2人葬禮後邊走邊交談

▲哈利與威廉被英國媒體捕捉到在葬禮後交談的畫面。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

英國菲利普親王9日病逝，17日下午在溫莎城堡附近的聖喬治教堂舉行葬禮，除了乘坐賓利禮車跟隨在隊伍後方的女王外，其餘王室成員皆以步行方式跟在靈車後面，沿路護送菲利普親王走完最後一程。然而各界關注的焦點之一，正是先前與王室「鬧翻」的哈利是否會與家人破冰。外媒也捕捉到，葬禮結束後哈利與威廉、凱特夫婦一同交談的畫面，引發熱議。

根據《每日郵報》報導，菲利普親王9日病逝，先前才剛與愛妻梅根上節目大爆王室秘辛的哈利王子接獲消息後，也隨即搭機返英，送爺爺最後一程，梅根則因健康問題留在美國待產。然而外界也紛紛關注，哈利此次返英奔喪，能否成為與家人破冰的開端。

▲威廉與哈利王子兩兄弟入場時，並未並肩同行。（圖／路透）



從現場轉播畫面中可以看到，在護送載有菲利普親王靈柩的靈車至聖喬治教堂時，威廉王子與哈利王子並沒有如預期地並肩同行，兩人中間則是隔著安妮公主的長子菲利普斯。

不過正當所有人都認為，威廉與哈利的兄弟失和將要繼續下去時，有英國媒體就拍到，在為時50多分鐘的葬禮結束後，威廉、凱特夫婦與哈利共同步出教堂，3人也邊走邊交談，互動十分自然。肢體語言專家分析道，在走出教堂時，哈利自然地快步追上威廉與凱特，站在兩人中間，三人就這樣邊走邊聊，直到過了幾秒後，凱特才些許放慢步伐，讓兄弟單獨交談，這並不像是刻意設計的場景，而是真正兄弟同心的時刻。

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