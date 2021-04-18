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致敬菲利普親王　凱特王妃佩戴「女王傳承」項鍊、耳環出席葬禮

記者趙蔡州／綜合報導

英國菲利普親王（Prince Philip）17日舉辦葬禮，有媒體發現威廉王子與凱特王妃抵達溫莎堡時，凱特王妃除了全身黑衣、黑帽以外，還佩戴了女王傳給她的四層珍珠項鍊及耳環，被認為是用「女王牌」向親王致敬。

▲▼菲利普親王葬禮。（圖／路透）

▲凱特王妃出席葬禮，佩戴了女王傳給她的四層珍珠項鍊及巴林珍珠耳環。（圖／路透）

凱特王妃17日下午現身葬禮現場，除了戴上黑色口罩，身穿全身黑衣、黑帽外，更佩戴了女王傳給她的四層珍珠項鍊及巴林珍珠耳環，其中四層珍珠項鍊除了女王本人戴過外，包含黛安娜王妃也戴過，滿滿的「女王牌」象徵了王室傳承

其實凱特王妃2017年曾經戴這一條四層珍珠項鍊，出席女王與親王的70周年結婚紀念日聚會，如今她在這一次葬禮上再次戴上這一條項鍊，也被外界認為是在向親王致敬。

▲▼菲利普親王葬禮。（圖／路透）

▲▼菲利普親王葬禮。（圖／路透）

▲凱特王妃出席葬禮，佩戴了女王傳給她的四層珍珠項鍊及巴林珍珠耳環。（圖／路透）

菲利普親王17日舉辦葬禮，靈柩從由護棺者從溫莎堡內廳移置Land Rover（靈車），接著靈車一路移動並送至聖喬治教堂，過程中女王乘坐賓利禮車跟隨在遊行隊伍後方，包含哈利及威廉王子等英國王室成員則走在靈車後方沿路護送。

▲▼菲利普親王葬禮。（圖／路透）

▲▼菲利普親王葬禮。（圖／路透）

▲▼▲▼菲利普親王葬禮。（圖／路透）

▲出席葬禮的王室成員。（圖／路透）

靈柩抵達教堂後，由溫莎教長、坎特伯里大主教在大門口迎接，英國全國人民默哀1分鐘，結束後才由護棺者將靈柩抬入教堂，接著教長與大主教的聯手主持下，進行一系列長達50分鐘、莊嚴肅穆的葬禮儀式。

最後由4名歌手演唱英國國歌《天佑女王》（God Save the Queen）後，正式結束葬禮儀式，女王與其他王室成員相繼離開教堂，靈柩後續則會安葬在溫莎堡的皇家墓室。

▼菲利普親王靈柩從溫莎堡送上靈車。（圖／路透）

▲▼▲▼菲利普親王葬禮。（圖／路透）

▲▼菲利普親王葬禮。（圖／路透）

 
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