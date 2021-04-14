獨／直擊立法院違建！地下停車場竟變印刷所　還放「觀音」保平安

▲立法院印刷所藏身在群賢樓地下停車場。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

記者徐政璿、楊蕓／台北報導

立法院身為我國最高立法機構，各個時期的院會紀錄、委員會質詢、黨團協商，就算只是立委或官員的一句話，都會成議事紀錄的內容。

據透露，立法院的議事文書作業，一週最多會用掉74萬張的紙張，如此大量的工作，也讓印刷所成為國會運作幕後的重要螺絲釘。鮮為人知的是，這個「小型印刷工廠」的地點，就藏身在地下停車場，就連資深立委都感到相當意外。

《ETtoday新聞雲》直擊位於立法院群賢樓地下二樓的公報處印刷所，原本規劃為停車場的百坪空間，如今改建成為隱藏在地下室的小型印刷工廠。為因應繁忙的立法院議事，印刷所員工輪值早班、晚班，以應付徹夜開會、預算協商時大量的印務需求。

整層印刷所約有188坪，推開厚重的鐵門進入，第一眼就會驚見天花板外露的管線，印刷機在擁擠的空間運轉，原本的車道則成為暫時置物區。

一名員工私下透露，因為印刷機房涉及工作危安，因此早期的主管在這裡設置一座觀音神像，盼保佑工作平安。儘管空間狹小，但立法院公報、議事、法案資料都是從這裡產出，目前共有多達46台數位印刷機以及4台平版印刷機。

員工表示，目前兩種印刷機是同步運作，平版印刷機民國81年購置使用至今，一次能印製8頁A4大小的紙張，可因應大量印製法案的需求；數位印刷機則可連線電腦，即時的印製急迫之文件。

立法院總務處向《ETtoday新聞雲》證實，根據建物使用執照用途，原本該處就是地下室停車場，但後來因為院內的空間不敷使用，遂成為印刷所，確實屬於違規情況。

總務處指出，囿於院內腹地的限制，院內已無其他空間，因此印刷所在短期間內並不會搬遷，但未來會逐一統整院內各項缺失，提供給國會願景規劃諮詢委員會，作為未來國會搬遷的重要參考資料。

▲印刷機房涉及工作危安，早期的主管設置一座觀音神像，盼保佑工作平安。

▲立法院群賢樓地下二樓，為印刷所入口之一。

▲印刷所共有46台數位印刷機以及4台平版印刷機。

▲兩種印刷機同步運作，每週最多用掉74萬張的紙張。

▲數位印刷機可連線電腦，即時的印製急迫之文件。

▲印刷所員工輪值早班、晚班，以應付徹夜開會、預算協商時大量的印務需求。

立法院想搬家 21人遷建諮詢委員會已成立

對於印刷所違規使用地下停車場當作廠房，所衍生出的立法院現址腹地與空間不租的問題，事實上，立法院遷建話題討論多年，關於遷建地點，統計民國81年迄今，共有13件推薦地點，其中有7件是本屆立委上任後所提，包括台北看守所、中正紀念堂、台中成功嶺、宜蘭及彰化高鐵特定區等地。

立法院長游錫堃去年底正式簽核通過「立法院未來國會願景規劃諮詢委員會設置要點」，規劃邀請國會政治專家、建築都市設計專家擔任諮詢委員，人數共17至21人。

立法院表示，立法院自民國49年遷入現址，現址原本是日治時期第二高等女學校，建物占地面積與空間有限，歷經60年，建物老舊分散，動線凌亂，除結構安全堪慮，影響觀瞻，每年還要耗費巨資維修，影響議事運作效能，因此成立諮詢委員會廣納各界意見。

「未來國會願景規劃諮詢委員會」的21名成員，目前確認除游錫堃、立法院副院長蔡其昌及秘書長林志嘉外，也邀請前田徑員紀政、政大文學院院長薛化元、公民監督國會聯盟理事顧忠華等18位各領域專家共同參與，背景涵蓋了建築、都市設計或都市計畫專長、政治或國會研究專長等多元專業領域。

對此，游錫堃也曾表示，期待透過諮詢委員會能夠集思廣益、獲得最多元的意見與資訊，為國會願景激發更多可能性，讓未來由各黨團推薦委員成立的國會遷建委員會討論時有更充分的資訊。

▼歷年立法院遷建地點提議表。（點圖放大／記者許立昕整理製表）