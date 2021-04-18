舒力基現在最強！下周「這1區」防大雨　專家曝：北上後有望解旱

記者李宜秦／台北報導

今年第二號颱風舒力基已於昨日增強為強烈颱風，氣象專家表示，目前是舒力基最強的時候，颱風眼非常清晰，預計下周二轉向，周三、四離台灣最近，屆時東半部將有局部大雨發生，北上後有機會解除旱象。

▲舒力基最新路徑圖。（圖／氣象局提供）

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氣象局表示，第2號強烈颱風「舒力基」今天清晨2時中心位於鵝鑾鼻東南方1340公里的海面上，未來仍將朝呂宋島東方近海前進，之後再迴轉往東北方向移動，直接影響臺灣機率仍低。

氣象專家李承運在臉書專頁天氣風險Weather Risk發文表示，舒力基颱風於昨日晚間增強為強烈颱風，目前仍持續向西北方向靠近呂宋島，預期今明舒力基颱風所在位置環境條件佳，持續維持強烈颱風等級。

舒力基預計於下周二期間逐漸轉向，於呂宋島東北部外海偏離，並開始加速往東北方向遠離東亞陸地，期間於下周三至周四較靠近台灣東部外海，外圍雲系對迎風面仍會帶來影響，局部短時較大雨勢出現機會。

▲舒力基下周轉向後將為東台灣帶來雨勢。（圖／氣象局提供）

今日持續受到東北季風影響，整體移入空氣乾冷，伴隨舒力基颱風增強，台灣附近風力也增加，沿海空曠地區有8~9級強陣風出現，恆春半島與外島更是有10級陣風。

而溫度方面各地早晚偏涼，全日氣溫北部19~25度，中部20~28度，東部18~25度，南部22~29度，北部溫度下滑最為明顯，其餘各地較不受冷空氣直接影響，溫度溫暖到舒適為主。

這波冷空氣將影響至周二清晨，期間中北部清晨低溫都較低，落於18~19度，加上颱風靠近整體風速都偏強，早出晚歸除了注意溫度變化外，行車、戶外工作都需注意突如其來的強風出現。

▲今日各地空氣品質差，敏感者外出可戴口罩。（圖／取自臉書專頁天氣風險Weather Risk）



未來舒力基颱風向東北逐漸遠離，預計於下周五遠離台灣，期間強度也隨時間快速減弱，預期最靠近台灣時強度為中度颱風，至遠離期間已減弱為輕度颱風，由於整體環流偏大，七級風半徑接近300公里，故在靠近至遠離期間，對於東部及東北角影響較顯著，仍有伴隨強降雨發生機會。

另外，舒力基在北上後，有機會可以增強西南季風強度，並逐步改變東亞大環境，讓台灣進入五月後，可以有更好的降雨條件，可能可以解除旱象危機。

氣象局也表示，今天受東北季風影響，北臺灣早晚天氣較涼，低溫約17、18度，其他地方在20~22度，白天北部及東半部會比昨天涼一些，高溫在23~25度，中南部高溫也會稍降，不過仍有27~30度；水氣偏少，各地大多為晴到多雲，只有東部、東南部及屏東地區有零星降雨，午後中南部山區則有零星短暫陣雨。