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快訊／「大眼強颱」舒力基登巔峰！距離最近時間曝　防10級強風

天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局觀測，強颱舒力基今晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南方1340公里海面上。（圖／RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

舒力基強度登頂！中央氣象局預報員陳伊秀今天（18日）表示，現在是強烈颱風「舒力基」強度最強時，預計周三開始轉向東北方，周三、周四距離台灣最近，不會直接影響台灣，但今起要注意長浪發生。天氣風險公司總經理彭啟明則說，舒力基的眼睛很大，結構完整。民間氣象愛好則說，舒力基很有機會奪下全球史上最強的4月颱風。

氣象局今晨對14縣市發布「陸上強風特報」，東北風影響，桃園至台南、東部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今到周二東北季風影響，水氣比較少，各地晴到多雲，僅花蓮、台東和屏東有點零星短暫雨，午後中南部山區也有零星降雨；今北部高溫和周六相比略降1、2度，北部、東半部24至27度，中南部28至30度。

陳伊秀說，周三至周五東半部有局部短暫雨，午後中南部山區有零星降雨，西半部大致多雲時晴；周六水氣稍增多，北部、東半部有雨，中南部雲量也增多。

▼舒力基強度來到顛峰。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局觀測，強颱舒力基中心氣壓910百帕，今晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南方1340公里海面上，以每小時12轉9公里速度，向西北進行，中心附近最大風速每秒55公尺（即每小時198公里），相當於16級風，瞬間最大陣風每秒68公尺（即每小時245公里），相當於17級風以上，7級風暴風半徑280公里，10級風暴風半徑100公里。

陳伊秀表示，舒力基現在是強度最強時，日本對該颱強度還有再報更強一點，可能周一下半天到周二清晨開始減弱；持續以西北西方向朝呂宋島近海移動，移速差不多20公里，目前偏北分量比較多，預計周三下半天開始有偏東分量，轉為東北邊方向；周三、周四距離台灣最近，大概還有500公里遠，不會直接影響台灣，但今起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、西南部沿海地區易有長浪發生。

彭啟明在臉書提到，強颱舒力基的眼睛很大，結構完整，這2、3天是最強的時候；不過，預測上仍在菲律賓東方轉向，對台灣沒有直接影響，頂多是東半部有雨，西半部零星雨勢，對西半部解旱仍有很大差距。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書則說，舒力基颱風猛爆增強，現在的型態基本上跟「海燕」颱風差不多了，目前環境仍適合增強，很有機會奪下全球史上最強的4月颱風。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼氣象局說，舒力基不會直接影響台灣。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼「台灣颱風論壇｜天氣特急」說，舒力基颱風猛爆增強，現在的型態基本上跟「海燕」颱風差不多了。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書

天氣圖。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

ET快訊
快訊／「大眼強颱」舒力基登巔峰！距離最近時間曝　防10級強風
沙塵暴登陸北台灣淪陷！彭啟明深夜急提醒「關門窗」：開始南下了

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