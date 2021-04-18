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快訊／沙塵暴登陸「紅爆點曝光」！北部人少外出　漸往中南部傳送

空氣品質。（圖／翻攝環保署網站）

▲最新即時影像顯示今早台北灰濛濛一片。（圖／翻攝環保署網站）

記者陳俊宏／台北報導

北部空品紅爆！天氣風險公司總經理彭啟明今天（18日）表示，沙塵暴周六晚間登陸，提醒民眾今要提高警覺。環保署則發出「紅色警示」，提醒北部地區所有族群應減少在戶外活動。

彭啟明周六深夜在臉書說，沙塵暴登陸了，北部淪陷中，漸往中南部，關緊通風門窗，今早晨運時務必查一下，等白天濃度降下時再外出運動！他今早又提醒，北部朋友這時晨運要考慮一下，建議午後降低後再來，目前仍嚴重，漸往中南部傳送中。

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彭啟明也列出今晨6時「空氣品質指標（AQI）大於150紅色等級」的地區，包括富貴角156、馬祖150、三重152、中山151、萬里155、基隆152。據介紹，AQI紅色等級是介於151-200，代表對所有族群不健康。

▼北部今早空氣品質紅爆。（圖／翻攝環保署網站）

空氣品質。（圖／翻攝環保署網站）

環保署今發布「紅色警示」，提醒北部地區所有族群應減少在戶外活動；另也發出「橘色提醒」，竹苗地區、竹山、大城、善化、恆春地區、馬公、馬祖、金門地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

氣象局指出，根據環保署空氣品質及氣象局預報資訊，今環境風場為東北風，清晨持續受境外污染影響且垂直擴散條件較差，西半部污染物濃度易偏高，白天垂直擴散條件轉好，且境外影響逐漸趨緩，中部以北空氣品質可望改善；南部由於風速較弱，污染物可能停滯造成累積，空氣品質仍以橘色提醒等級為主。

氣象局說，西半部須留意午後光化作用影響致臭氧濃度上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗空品區及離島地區為「普通」等級，清晨局部地區可能達橘色提醒等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級

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