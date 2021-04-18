　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園男設情趣用品販賣機遭起訴　「醫學容許自慰」判無罪

▲情趣用品販賣機。（圖／記者林悅翻攝）

▲桃園一名楊姓男子因設置情趣用品自動販賣機，遭檢方以販賣猥褻物品罪起訴，但法官審理後以自慰在現今醫學上已被容許等由，判楊男無罪。（圖／示意圖，與本案無關／資料照）

記者林冠吟／桃園報導

桃園一名楊姓男子因設置「彩蛋情趣自動販賣機」，並在裡面擺放各式男性自慰器、口枷等情趣用品，以供不特定人士投幣販賣選購，被檢方以販賣猥褻物品罪起訴，最重可判有期徒刑2年以下。桃園地方法院審理後認為，自慰在現今醫學上已被容許，甚至是鼓勵作為簡單的洩慾管道，陳列情趣用品難以判定破壞社會善良風俗，因此認定男子販賣情趣用品無罪。

桃園一名楊姓男子因設置「彩蛋情趣自動販賣機」，供不特定人士選物購買或觀賞，遭檢方以販賣猥褻物品起訴，並查扣販賣機裡所販售的口枷、男性自慰器等。

判決指出，楊男在販賣機裡所擺放的紙盒確實含有部分女性裸露胸部或體毛的圖片，且所販售的自慰套材質大多都以矽乳膠為主要成分，外觀上雖然模擬女性陰部的外型與內部結構，但仍與真正女子的陰部外觀相差甚遠，只是單純提供使用者在男女間增加情趣或個人用以自慰的輔助工具，難以憑藉外觀就讓人興奮或產生性慾。

▲台南市議員林燕祝、林美燕接指出，「無人」情趣用品店出現在校園200公尺內，質疑業者涉嫌違反兒少法，市府沒有盡到保護兒少責任，未對違規業者開罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲自動販賣機裡所販售的自慰器。（圖／示意圖，與本案無關／資料照）

此外判決也透露，被檢方所查扣的「口枷」一物，是指含在口中而穿戴在頸部的圓形球狀物，外觀上更難以使人興奮或產生性慾，而坊間所播出或出版的寫真集與限制級影片，多以男女身體或性愛動態畫面呈現，客觀上也未使大眾產生羞恥或厭惡的程度，與檢方所查扣的證物相比和情慾挑動性相差甚遠，毫無刺激性可言，且情趣用品有助於降低犯罪及色情交易，以現代的社會觀念來看難以認定為猥褻物品。

法官認為，「自慰」在現今醫學上已被容許，甚至是鼓勵作為簡易的洩慾管道，現代人為增加情趣，才有情趣用品的產生，並以此輔助自慰行為。而使用情趣用品的人多半是先有慾念，再以此增加慾念或用以洩慾，本身的性慾並非是情趣用品所挑起的，因此難以認定情趣用品有侵害性之道德情感，同時自慰屬個人自由範疇，更是醫學上所認可的行為，因此判定楊男無罪。

不過法官也指出，楊男所設置的「彩蛋情趣自動販賣機」供不特定人士進入選購，雖然楊男有在外面貼上「未滿18歲不得進入選購」的標語，但由於無人看管，難保未成年人進入。楊男雖有辯稱有加裝監視器，若有看到未成年人進入便會出聲制止，但監視器並非24小時監看，且未成年人若稍加變裝，仍可進入，楊男所稱已採取適當阻隔措施的辯稱雖難以採信，但仍不該以販賣猥褻物品罪起訴，但至於是否符合兒少法相關規定，應由行政主管機關基於職權進行合理判斷，不該與刑事罰則混為一談。

絕美粉紅色珍珠烤漆

【更多新聞】

狂男追愛強押上車「同歸於盡」挾持300km　女模國道跳車渾身傷

花1萬5通馬桶管線「其他住戶拒分擔」　高雄婦告錯對象敗訴

為19萬翻臉　兩派人馬台中街頭砸車大亂鬥！擋風玻璃全碎警逮9人

ET快訊
潘穎諄回家了！尋獲現場「肉粽角曝光」　居民：遺體很完整
正妹YouTuber驚傳跳樓輕生！家人證實了..被救下現況曝
23歲女騎士停等紅燈慘遭公車輾斃！司機判決出爐網怒了：太扯
快訊／《有你真好》奶奶過世！享耆壽95歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獼猴來襲！高雄男點「沖天炮」驅趕　引發森林大火下場慘

國賓飯店吃尾牙「摔電梯井喪命」　家屬求償2千萬結果出爐

台中酒店經紀酒駕追撞！遛狗男重傷昏迷...2隻狗狗逃回家

憲兵上尉騙婚2年撈50萬　「前妻」家人戶政所外逮人送辦

快訊／台南「500平方公尺垃圾場」大火狂燒！警消出動怪手搶救

高雄男硬折停車場柵欄　車頂當馬路走！板金凹陷車主氣炸

桃園男設情趣用品販賣機遭起訴　「醫學容許自慰」判無罪

開媽媽的車...台中18歲無照男違規大迴轉　害BMW撞圍牆好慘

太魯閣號罹難網紅吳享宸公祭　胞兄：希望大家記得他的微笑

因「太臭」被盤查　臨停男催油門衝進小7！1、2級臭源被搜出

高雄郭姓檢舉魔人「3個月8千件」耗費郵資30萬...民怒：好冤啊

機車行打烊遇民眾電池故障求援　老闆收100元工資對方拒：不合理

楊丞琳奪第三再出道！李榮浩甜喊：等你回來　那英《浪姐2》C位…容祖兒笑贏「假想敵Twins」

偷蕉賊被逮「綁鐵桿4小時」喪命　農夫遭判刑3年怨：司法不公平！

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

蕭敬騰突襲美容院幫洗頭...粉絲抖到爆　遭誇「眼鏡好好看」他秒回「送給妳!!」

《當男人戀愛時》破2億！邱澤.許瑋甯合體熱舞　茄子蛋飆主題曲...阿成帥彈電吉他！

全台唯一「帳篷內就能泡湯」❤ 苗栗山林祕境！星空下爽吃燒烤

胡宇威《全明星》第一季下禁愛令！　「戀愛先不要」盼隊員專心訓練

日本超萌刺蝟有「專屬小馬桶」 飼主一開門笑翻：怎麼睡著啦！

獼猴來襲！高雄男點「沖天炮」驅趕　引發森林大火下場慘

國賓飯店吃尾牙「摔電梯井喪命」　家屬求償2千萬結果出爐

台中酒店經紀酒駕追撞！遛狗男重傷昏迷...2隻狗狗逃回家

憲兵上尉騙婚2年撈50萬　「前妻」家人戶政所外逮人送辦

快訊／台南「500平方公尺垃圾場」大火狂燒！警消出動怪手搶救

高雄男硬折停車場柵欄　車頂當馬路走！板金凹陷車主氣炸

桃園男設情趣用品販賣機遭起訴　「醫學容許自慰」判無罪

開媽媽的車...台中18歲無照男違規大迴轉　害BMW撞圍牆好慘

太魯閣號罹難網紅吳享宸公祭　胞兄：希望大家記得他的微笑

因「太臭」被盤查　臨停男催油門衝進小7！1、2級臭源被搜出

朱立倫指「美接觸官方就代表朝野」　江啟臣：台灣的聲音不應被一黨壟斷

星・變美／MAMAMOO頌樂靠「5分鐘減肥運動」練出超辣腹肌＋性感美背　

Hyundai「N Day性能日」將在4／27舉辦　第1部性能休旅全球首演！

台灣第一人！　登山好手呂忠翰無氧登世界第10高峰

快訊／油價明天調漲「快加油！」　九二汽油每公升逼近27元大關

親戚孩北上讀書「厚臉求免費住宿」　人妻不敢拒絕！內行曝1招反擊

瀕臨絕種動物變虛擬偶像女團　「真人化」圈粉上萬人　

獼猴來襲！高雄男點「沖天炮」驅趕　引發森林大火下場慘

IH爐、瓦斯爐筆戰再起　新建案少附瓦斯爐原因曝光

爽嗑豪華海鮮！台南超夯平價日料　必嚐黑松露蒸蛋、炙燒比目魚

印度女星被性侵2小時　 一群男子強行上車挾持

社會熱門新聞

潘穎諄失聯27天！南仁漁港尋獲遺體

台北女走下板橋站月台遭輾亡　司機員察看嚇傻

台中21歲女騎士台灣大道自撞！噴入水溝中亡

快訊／騎電動機車闖國道！婦遭大貨車撞斃

飛官失蹤27天終於找到了！潘穎諄哥嘆：有回家就好

影片曝光！轎班過火跌成一團「24人燒燙傷送醫」　

情色平台被掃蕩　2種人最開心

嘉義BMW轎車對撞遊覽車！23歲男死亡4傷

嘉義晚間車禍！BMW、遊覽車相撞

高雄24歲妹將嬰兒扔進垃圾袋！媽不知丟垃圾車完了

輾斃停等紅燈女騎士！司機判決出爐…網怒了　

即／台東知本警「連開7槍」…通緝犯中彈

即／台南仁德驚爆砍人案　10多人亂刀追殺2送醫

文大退學男遭控攻擊女大生！本人回應了

更多熱門

相關新聞

台男沒有輸！研究揭曉「女生最愛尺寸」

台男沒有輸！研究揭曉「女生最愛尺寸」

泌尿科醫師程威銘日前透過多項研究分析各國男性的陰莖長度，發現「台灣人沒有比較短」！卻仍接到許多網友沒自信地求救，希望能把GG增長加寬，渴望挺著傲人30公分見人。為安撫男人們受傷的心，他再舉女生最愛的「情趣用品尺寸」佐證，強調大家不要執著大小，過程中的舒適感才是最重要的。

長賜號癱瘓運河！大量「情趣用品」慘卡關

長賜號癱瘓運河！大量「情趣用品」慘卡關

東京現「PCR試劑販賣機」　只要台幣1200

東京現「PCR試劑販賣機」　只要台幣1200

遺失迷彩包沒人領　打開赫見「姊夫」+性感內衣

遺失迷彩包沒人領　打開赫見「姊夫」+性感內衣

獨／哭臉妻陪不舉尫求診！女醫妙回：又不是全身都陽痿

獨／哭臉妻陪不舉尫求診！女醫妙回：又不是全身都陽痿

關鍵字：

情趣用品販賣機

讀者迴響

熱門新聞

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

「大眼強颱」舒力基登上巔峰　距離最近時間曝

帶狗「坐2位」遭偷拍　她秀車票獲讚

潘穎諄失聯27天！南仁漁港尋獲遺體

辣模25歲買「5棟房」一晚40萬！老司機：唬爛啦

丟丟妹懷孕胖到93kg！1年瘦成「蟻腰鉛筆腿

74元吃一頓海底撈！節儉媽超省錢點餐法吃飽飽

貝童彤婚紗照藏1年曝光❤

台北女走下板橋站月台遭輾亡　司機員察看嚇傻

狠離台積電！他「夜市一天爽賺1萬5」豪買8間房

獨家／台版《尹食堂》製作人B2洩超狂班底

32歲5寶媽生完1年「又懷孕了」！10年6胎沒避孕

沙塵暴登台！彭啟明：北台灣淪陷

長期性霸凌！日14歲女生失蹤38天　雪溶後遺體露出

台中21歲女騎士台灣大道自撞！噴入水溝中亡

更多

最夯影音

更多
高雄郭姓檢舉魔人「3個月8千件」耗費郵資30萬...民怒：好冤啊

高雄郭姓檢舉魔人「3個月8千件」耗費郵資30萬...民怒：好冤啊
機車行打烊遇民眾電池故障求援　老闆收100元工資對方拒：不合理

機車行打烊遇民眾電池故障求援　老闆收100元工資對方拒：不合理

楊丞琳奪第三再出道！李榮浩甜喊：等你回來　那英《浪姐2》C位…容祖兒笑贏「假想敵Twins」

楊丞琳奪第三再出道！李榮浩甜喊：等你回來　那英《浪姐2》C位…容祖兒笑贏「假想敵Twins」

偷蕉賊被逮「綁鐵桿4小時」喪命　農夫遭判刑3年怨：司法不公平！

偷蕉賊被逮「綁鐵桿4小時」喪命　農夫遭判刑3年怨：司法不公平！

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面