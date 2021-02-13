獨／哭臉妻陪不舉尫求診！女醫妙回：只要一個地方能動就沒陽痿

▲國內知名泌尿科女醫師張美玉在自己YT頻道影片中，體驗情趣用品，表情誇張 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名女子因為老公不舉求診國內知名泌尿科女醫師張美玉，張美玉表示至少還沒有到達「百分之三百陽痿」情況，原來張美玉認為全身都是性器官，不單止是「傳統定義性器官」，而是可以廣泛定義，像是其他身體器官，如同嘴、手等來讓對方「滿足性需求」，張美玉醫師提醒：全身都是性器官。

全身都是性器官！張美玉醫師在自己的YT 頻道《泌尿女王張美玉》當中談到，其實每個人全身都是性器官，像是胸部、耳朵，還有頸部都可能是性器官，不是只有陰道、陰莖等傳統定義的「性器官」，同時張美玉還特別分享自己曾經一次看診的經驗，一名女子陪同老公來求診，表示老公「那話兒不行」求診，言談中甚是失望語氣。

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▲國內知名泌尿科女醫師張美玉，教學陰蒂的正確位置 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

張美玉聽完之後，眼見這名女子的老公感覺似乎很「沮喪」，為了緩和氣氛，特別拿自己成為笑話主角，她說：「我老公不只那話兒不行，手也斷了，嘴也破了，百分之三百的陽痿」。張美玉強調：「性器官不是只有一種，陽痿不是只有百分之百，還有百分之三百，全身都會陽痿，但只要一個地方還可以動，就不算陽痿」。

張美玉也笑稱自己的「陽痿定義」：完全不符合美國泌尿科醫學會的定義，但是在她的認知裡面，只要還有一個還可以用，就不算陽痿，好好利用這個地方。張美玉也認為「情話」也很重要，一句話對了！就能挑起對方的性慾，所以不要只是追求傳統性器官的硬、久等，更應該注重另一半的心理感受。

▲國內知名泌尿科女醫師張美玉，提醒：全身都是性器官 。（圖／記者吳奕靖翻攝）