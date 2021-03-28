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長賜號害的…20貨櫃滿載「飛機杯」慘卡關　歐洲商急催：沒庫存了

▲「長賜號」（Ever Given）導致蘇伊士運河貿易運輸停擺。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

長榮貨櫃輪「長賜號」擱淺，造成占全球約12%貿易量的蘇伊士運河完全癱瘓，運河管理局宣布暫停往來交通，目前約有321艘載有各種貨物的船隻在周邊等待通行，其中荷蘭情趣用品商「EDC Retail」表示，公司有至少20個滿載的貨櫃因此卡在半路，許多商品庫存已經見底卻無法補貨，相當「令人惱火」。

▲▼兩性,男女,性事,挑逗,情侶,夫妻,上床,愛愛,情趣,愛情。（圖／翻攝自pixabay）

▲荷蘭情趣用品公司表示，亟需補貨之際遇上長賜號事件，令人相當惱火。（示意圖／翻攝自pixabay）

根據英國《LADbible》報導，「EDC Retail」是荷蘭與比利時最大的情趣用品網路販售業者的上游供應商，公司執行長馬格曼（Evertine Magerman）卻向當地媒體抱怨，經過聖誕節與情人節2大旺季後，許多情趣商品面臨缺貨，正填補庫存之際，卻因為這次長賜號擱淺事件，導致超過20個滿載著按摩棒、假陽具與飛機杯的貨櫃被迫卡在蘇伊士運河。

馬格曼說，公司現在無法補足庫存了，「更令人惱火的是，在運輸鏈恢復之前，這種障礙可能會持續很長一段時間。」據BBC報導，美國北卡羅萊納州海運專家梅克利雅諾（Sal Mercogliano）指出，擱淺事件可能會對全球貿易產生巨大影響，這是有史以來在蘇伊士運河擱淺的最大船隻，「貨櫃船和油輪無法向歐洲運送食品、燃料與其他貨物，歐洲商品也不能出口到遠東地區。」

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