【舞小姐分屍案】祖母託夢找「79」白車...角頭全身顫抖防線崩潰

▲舞小姐離奇失蹤，家屬從彰化北上找1名警員報案，還說託夢找尾數「79」的白色轎車。（圖／達志示意圖）

記者邱中岳／台北報導

1997年北市1名舞小姐家屬從彰化北上報失蹤，家屬指名要找某警員承辦，還說被奶奶託夢要找尾數「79」的白色車子，警方鎖定舞小姐生前一名客人，查訪時從後方搭該名客人肩膀時，對方突然莫名顫抖，讓警方感覺奇怪，結果在客人車內搜出舞小姐的提款卡以及證件，進而追出舞小姐慘遭殺害分屍。

在台北市米高梅舞廳上班的邱姓舞小姐，1997年離奇失蹤，1個月後家屬從彰化北上，指定要找1名陳姓警員報案，警員好奇「怎麼會找到我？」，家屬則說是陳的同學介紹，而陳警正巧就在值班。

▲邱女當時在北市米高梅舞廳上班，上圖為示意照，無關本案。（圖／記者張一中攝）

陳姓警員先依失蹤人口受理報案，家屬還說因奶奶過世，有託夢要家屬找車號尾數是79的白色轎車，警方當時不疑有他，先提取邱女的資料並調閱相關通聯。

家屬發現，邱女的提款卡遭人盜領10多次，約損失70多萬，且每次都是不同女子前往領取，最後專案小組調閱「台灣銀行」監視器時，發現一台可疑白色別克轎車，車牌正是「1079」。

警方事後找到舞廳大班詢問，是否有客人開白色別克轎車，大班回想赫然發現，1名萬華角頭楊金合就是開這個車子，警方開始有了眉目，事後大班告知楊又來消費了，專案小組隨即前往查緝。

當時專案小組成員抵達時，楊男正與2名舞小姐外出吃宵夜，員警搭肩詢問，楊男突然全身顫抖，警方盤問「邱女人呢」，楊男則回答「沒聯絡了」，最後警方將他帶回大安分局進行調查。

最後楊男坦承，因為當時賭博輸錢，得知邱女上班7年省吃儉用，總積蓄超過6千萬元，所以才將人買出場，借口載到偏僻地方開口要錢，但卻遭邱女拒絕，並失手將她勒死。

事後為了分屍，楊男還將遺體棄置在北宜公路的一處荒廢的度假村，獨自開車返回萬華買剁刀、垃圾袋，狠心將邱女分屍3塊，連刀都剁斷後棄屍逃逸。1999年，最高法院認定楊金合強盜殺人，判決楊死刑並槍決伏法。

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