女派報商遭擄殺棄屍公墓　家屬夢境「全裸被囚禁」...準得讓人發毛

▲家屬夢到女子被囚禁在藍色鐵皮屋，與棄屍地點對面的藍柱祠堂竟然吻合。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市2002年1名女派報業經銷商，深夜外出洽談夾廣告業務，但卻宛如人間蒸發般失聯，家屬焦急的求神問卜後，結果夢到「女子全裸被囚禁在基隆的海邊，還有藍色鐵皮屋，是姓游的跟姓陳的男子看守」，事後案發現場竟與夢境有高度雷同之處，讓承辦警員相當驚訝。

2002年7月17日，北市錢姓女派報業經銷商行蹤不明，錢女丈夫表示，妻子當天接獲有廣告商委託，要拿取1萬份的夾報廣告，卻再也沒返家。

警方獲悉後，追查錢女手機被賣到基隆的和平島夜市，找到賣手機的陳姓男子，並鎖定手機係由鍾姓男子與其吳姓女友拿到夜市販售，警方也追查鍾、吳2人到案。

2人辯稱手機是在大安區臥龍街網咖廁所找到的，卻在2天後失聯甚至飛往香港，警方調閱通聯紀錄，發現鍾男與另名沈姓男子有頻繁聯繫，找到沈男之後才突破其心防。

▲家屬夢到錢女被「陳」姓男子看管，嫌犯竟然姓沈，發音與陳雷同，讓專案小組感到吃驚。（圖／記者邱中岳翻攝）

沈男坦承，當時鍾姓男子找他一起去找錢女要錢，2人強押錢女上車，逼問提款卡密碼之後，在萬芳交流道附近，活活悶死錢女，並將屍體棄置南港富德公墓附近。

警方事後前往尋找錢女遺體，赫然發現與家屬所作夢境提示的關鍵字雷同，家屬夢到的是：女子全裸被囚禁在基隆的海邊，還有藍色鐵皮屋，是姓游的跟姓陳的男子看守。

事後警方聯想，整起案件與家屬夢境竟不謀而合，嫌犯在基隆和平島銷贓，接著棄屍的公墓旁的祠堂柱子全都是白色，僅有一個是藍色，就在棄屍地點對面，且該祠堂主人家族就姓「游」。

另外，沈男的姓與「陳」也有諧音，而被害人遭發現時，不但全身赤裸、手部還有遭綑綁的痕跡，讓專案小組驚呼實在太巧了。

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