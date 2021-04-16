台東募得700萬太魯閣號事故善款　快速轉發傷者及罹難者家屬

▲▼台東縣長饒慶鈴縣主持「社會救助金專戶委員會議」並裁示全數善款以最快速度全數轉發傷者及罹難者家屬。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台鐵太魯閣號事故，造成台東縣多位鄉親傷亡，縣府啟動社會救助專戶接受各界捐款，目前已募得7百餘萬元。縣長饒慶鈴縣長於社會救助金專戶委員會議中裁示，全數作為慰問金充分運用在傷者及罹難者家屬，後續也將結合社會大眾資源進行心理輔導等工作。

救助金專戶委員會議14日下午在社會處召開，包括副縣長王志輝、社會處長陳淑蘭等出席，並遴聘更生保護會主任委員李明義、生命線協會理事長何活發、台東大學公共文化事務系副教授劉麗娟、台東阿尼色弗之家院長呂立漢、台東建築師公會理事長雷昭子、台東縣會計師公會陳志成、台東縣律師公會許仁豪、台東縣外籍配偶協會理事長傅濟功、台東天后宮董事長林有德、台東天主教慈愛修女會會長高定妹等縣內具有公信力社會人士擔任委員會委員。

饒慶鈴在會中表示，縣府自4日起接受各界捐款，截至14日中午12時為止，各界愛心計432筆、金額為7093645元入帳，預計到15日零時停止募款，將可達750萬元，對於這次事件感到非常悲痛，受難縣民的境遇感同身受，為善用社會大眾捐款，捐款將用最快的速度全數轉發傷者及罹難者家屬，並提供通案性與即時性協助。

對於未來傷者及罹難者家屬心理輔導等工作，縣府也已啟動一戶一社工專案，提供個別化服務，主動連結政府及民間單位資源，以減輕當事人負擔與奔波，對於特殊境遇或經濟弱勢者，更將長期協助與追蹤，避免衍生個人或家庭陷困。對於專案捐款，縣府保證做到公正透明與責信，相關捐款資料與用途均公佈於網站，公開徵信接受大眾檢視，決不會浪費民眾一絲一毫的愛心」，也感謝所有委員對於專戶款項運用的支持。

有關「0402太魯閣事故關懷指定捐款」委員會決議依據慰問對象作傷亡分級，其中死亡慰問金每人發放新臺幣30萬元、受傷者依檢傷分級5-1級發放3~20萬元，估計約新台幣748萬元。委員會同意捐款總額未達或超出慰問金試算金額因應方式：1.倘若捐款總額未達發放總數，將以本專戶中一般性捐款補足差額。2.若捐款總額超出發放總數，則將依捐款總額比例「上修慰問金額」，充分將每一位捐款人的愛心善念作最有效的使用。

為有效運用民間資源辦理社會福利及協助政府辦理急難救助事業，籌募救助經費，特設置「台東縣政府臺東縣社會救助金專戶」，接受來自各界善心民眾的捐款，聘任17位委員均為無給職，其中有學者專家、社會公正人士、社會福利、工商企業、公益、宗教慈善團體或相關職業代表，並藉由會議統籌分配，將善款專用，妥善使用至為需要的受災戶身上，縣府團隊會繼續陪伴並協助事故受難者及其家屬走過黑暗幽谷，早日恢復正常生活。

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