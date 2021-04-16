　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東募得700萬太魯閣號事故善款　快速轉發傷者及罹難者家屬

▲▼台東縣長饒慶鈴縣主持「社會救助金專戶委員會議」並裁示全數善款以最快速度全數轉發傷者及罹難者家屬。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼台東縣長饒慶鈴縣主持「社會救助金專戶委員會議」並裁示全數善款以最快速度全數轉發傷者及罹難者家屬。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台鐵太魯閣號事故，造成台東縣多位鄉親傷亡，縣府啟動社會救助專戶接受各界捐款，目前已募得7百餘萬元。縣長饒慶鈴縣長於社會救助金專戶委員會議中裁示，全數作為慰問金充分運用在傷者及罹難者家屬，後續也將結合社會大眾資源進行心理輔導等工作。

救助金專戶委員會議14日下午在社會處召開，包括副縣長王志輝、社會處長陳淑蘭等出席，並遴聘更生保護會主任委員李明義、生命線協會理事長何活發、台東大學公共文化事務系副教授劉麗娟、台東阿尼色弗之家院長呂立漢、台東建築師公會理事長雷昭子、台東縣會計師公會陳志成、台東縣律師公會許仁豪、台東縣外籍配偶協會理事長傅濟功、台東天后宮董事長林有德、台東天主教慈愛修女會會長高定妹等縣內具有公信力社會人士擔任委員會委員。

饒慶鈴在會中表示，縣府自4日起接受各界捐款，截至14日中午12時為止，各界愛心計432筆、金額為7093645元入帳，預計到15日零時停止募款，將可達750萬元，對於這次事件感到非常悲痛，受難縣民的境遇感同身受，為善用社會大眾捐款，捐款將用最快的速度全數轉發傷者及罹難者家屬，並提供通案性與即時性協助。

▲▼台東縣長饒慶鈴縣主持「社會救助金專戶委員會議」並裁示全數善款以最快速度全數轉發傷者及罹難者家屬。（圖／台東縣政府提供，下同）

對於未來傷者及罹難者家屬心理輔導等工作，縣府也已啟動一戶一社工專案，提供個別化服務，主動連結政府及民間單位資源，以減輕當事人負擔與奔波，對於特殊境遇或經濟弱勢者，更將長期協助與追蹤，避免衍生個人或家庭陷困。對於專案捐款，縣府保證做到公正透明與責信，相關捐款資料與用途均公佈於網站，公開徵信接受大眾檢視，決不會浪費民眾一絲一毫的愛心」，也感謝所有委員對於專戶款項運用的支持。

有關「0402太魯閣事故關懷指定捐款」委員會決議依據慰問對象作傷亡分級，其中死亡慰問金每人發放新臺幣30萬元、受傷者依檢傷分級5-1級發放3~20萬元，估計約新台幣748萬元。委員會同意捐款總額未達或超出慰問金試算金額因應方式：1.倘若捐款總額未達發放總數，將以本專戶中一般性捐款補足差額。2.若捐款總額超出發放總數，則將依捐款總額比例「上修慰問金額」，充分將每一位捐款人的愛心善念作最有效的使用。

為有效運用民間資源辦理社會福利及協助政府辦理急難救助事業，籌募救助經費，特設置「台東縣政府臺東縣社會救助金專戶」，接受來自各界善心民眾的捐款，聘任17位委員均為無給職，其中有學者專家、社會公正人士、社會福利、工商企業、公益、宗教慈善團體或相關職業代表，並藉由會議統籌分配，將善款專用，妥善使用至為需要的受災戶身上，縣府團隊會繼續陪伴並協助事故受難者及其家屬走過黑暗幽谷，早日恢復正常生活。

►腦公！你不可以賴帳喔
 

ET快訊
50嵐「缺水停賣烏龍」　女大生崩潰：什麼操作！店員親解答
接手花旗台灣消金業務？星展鬆口回應
花旗退出台灣消金市場　6大權益一次看
采子認曖昧何孟遠！4人連環爆「邱鋒澤被綠了」：IG有親密照
快訊 ／14歲女生騎車夜衝撞樹亡！後座21歲男噴飛
全是大咖！王永慶孫王泉德首曝光　26歲「電競宅男」號召捐太魯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

太魯閣號事故捐款截止　花蓮慈惠基金與一貫道協會急捐善款

全中運代表隊成軍！徐榛蔚授旗　加贈紅面鴨悠遊卡勉創佳績

捕捉花蓮美景一瞬間！邱福興攝影個展　金牌獎作品取鏡難得

台東募得700萬太魯閣號事故善款　快速轉發傷者及罹難者家屬

路面散落大量油漬！　東港警急搬「這個」對抗...危機秒解

台中捷運新打卡景點！兄弟象捷運站 x 3大主題廁所站

「新北第10屆工安獎」即日起受理報名　歡迎中小型事業單位參選

新北五股「守讓堂」春日茶會　週末邀大家品茶韻、賞詩歌

新北愈夜愈美！全台首次夜賞「萬金杜鵑」　拍到手軟網美聖地

高雄威力掃盪！掃射案逮主嫌起4槍＋治平9人　「破案率6都前段」

采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默

采子宣布從《全明星》退出！　痛哭低頭道歉：我跟孟遠確實有曖昧

荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

荳荳心痛曝「何孟遠認劈腿1個多月」　采子親密私訊「想給你撲」隔天...和正宮自拍

勁戰騎士過馬路遇「公車闖紅燈」　急轉龍頭擺尾閃避！網歪：好技術

徒步進香9年！謝媽祖「救病兒」　88歲嬤守承諾：我每次都會來

小賴曝荳荳「一直都在哭」　力挺好友：一定會抱不平

計程車快車道右轉＋未打方向燈 直行騎士被撞飛...待轉區也遭殃

連2年都來！白沙屯媽停駕輪胎行 特別幫老香丁腳加持...感動全場

太魯閣號事故捐款截止　花蓮慈惠基金與一貫道協會急捐善款

全中運代表隊成軍！徐榛蔚授旗　加贈紅面鴨悠遊卡勉創佳績

捕捉花蓮美景一瞬間！邱福興攝影個展　金牌獎作品取鏡難得

台東募得700萬太魯閣號事故善款　快速轉發傷者及罹難者家屬

路面散落大量油漬！　東港警急搬「這個」對抗...危機秒解

台中捷運新打卡景點！兄弟象捷運站 x 3大主題廁所站

「新北第10屆工安獎」即日起受理報名　歡迎中小型事業單位參選

新北五股「守讓堂」春日茶會　週末邀大家品茶韻、賞詩歌

新北愈夜愈美！全台首次夜賞「萬金杜鵑」　拍到手軟網美聖地

高雄威力掃盪！掃射案逮主嫌起4槍＋治平9人　「破案率6都前段」

蘋果特賣會iPhone打5折 百貨一早現人龍

「服務業最香」　陸Q1GDP：24.931兆元人民幣，同比增長18.3%

【廣編】公園捷運最佳機能　光明無限熱銷六成

Q1新建案量下滑1成　3縣市竟「馬照跑、舞照跳」搶完銷

侯佩岑代言高檔月子中心　負責人夫婦遭重判5年多將入監

快訊／輾死同門師兄再槍決老大　台南「蝦米」背骨7煞殺人罪起訴

GUCCI世紀聯手BALENCIAGA太有看頭！爆款手袋誕生、背景歌單被網讚爆

大陸封殺不到20天…瑞士BCI偷偷下架「抵制新疆棉」聲明！　

接手花旗台灣消金業務？　星展：持開放態度

每人800元！生菜熱食+披薩吃到飽　台北萬豪推午間限定半自助餐

SWAG「北捷啪啪啪」系列慘了！　巨乳女優「愛子」遭刑事局約談

地方熱門新聞

搬家也找到！白沙屯媽大轉彎4度登門

全台首次夜賞「萬金杜鵑」　拍到手軟網美聖地

白沙屯媽大迴轉駐駕BMW　董事長淚

基隆「街道犬貓遺體專用箱」19日上線

彰化客運即起延駛南開科大

路面散落大量油漬！　東港警急搬「這個」對抗

工人今彩539同號買3張中1200萬

永康凌霄寶殿武龍宮祈雨、考生祈福法會

高雄威力掃盪！掃射案逮主嫌起4槍＋治平9人

台中新打卡景點！兄弟象捷運站 x 3大主題廁所站

捕捉花蓮美景一瞬間　邱福興展出金牌攝影作品

台南全民防衛動員暨災害防救演習

石門水庫水位跌破3成！戰備水井、水塔持續整備

台東縣砸2千萬改造「衝浪天堂」金樽漁港

更多熱門

相關新聞

柯文哲：太魯閣號事故不能只歸咎包商

柯文哲：太魯閣號事故不能只歸咎包商

台北市長柯文哲15日下午赴一殯出席台鐵太魯閣號聯合追思公祭，晚間提及該事故是「一起盤根錯節、原因複雜的重大災難，不是單純的意外，不能只歸咎於包商。」應正視台鐵運、工、機、電各自為政的分歧，解決台鐵財務虧損、工地管理鬆散、導入第三方認證的管理機制，否則可怕的事故只會一再重演。

國中快閃演出　悼念太魯閣號罹難者　

國中快閃演出　悼念太魯閣號罹難者　

20日卸任⋯林佳龍3度鞠躬：謝謝大家

20日卸任⋯林佳龍3度鞠躬：謝謝大家

溫朗東稱八仙塵暴善款遭吞　藍正妹議員打臉

溫朗東稱八仙塵暴善款遭吞　藍正妹議員打臉

太魯閣事故公祭飄細雨　蔡英文擁抱家屬致意

太魯閣事故公祭飄細雨　蔡英文擁抱家屬致意

關鍵字：

太魯閣號事故捐款截止善款傷者罹難者家屬

讀者迴響

熱門新聞

快訊／邱鋒澤宣告「切割采子」　深夜拋震撼彈

藍隊打氣「采子伸手牽林敬倫」　《全明星》畫面曝光

即／花旗退出13國消費金融事業　包括台灣

采子宣布從《全明星》退出！痛哭向荳荳道歉

何孟遠又爆錄影公開示愛「為采而射」全被剪！

荳荳心碎開砲采子、何孟遠　狼人殺好友全挺她

采子黑歷史被連環爆！網瘋傳搶同學男友

「死豬結」綁賊4小時致死　蕉農判3年：不公平

195萬人粉專「在不瘋狂就等死」游否希賣了

窗外「無頭生物」　女驚：牠坐樹2天了！

以為出去玩！柴打完針變臉網笑翻

翡翠水庫不缺水　全因他當年一個決定

采子慘遭解約...有救了！　謝和弦、莉婭暖心招手

采子「自行宣布退賽」違約！　《全明星》傻眼：很遺憾

陳敬宣爆怒：這真是正常朋友？

更多

最夯影音

更多
采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默

采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默
采子宣布從《全明星》退出！　痛哭低頭道歉：我跟孟遠確實有曖昧

采子宣布從《全明星》退出！　痛哭低頭道歉：我跟孟遠確實有曖昧

荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

荳荳心痛曝「何孟遠認劈腿1個多月」　采子親密私訊「想給你撲」隔天...和正宮自拍

荳荳心痛曝「何孟遠認劈腿1個多月」　采子親密私訊「想給你撲」隔天...和正宮自拍

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面