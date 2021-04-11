女派報商全裸棄屍公墓　偵訊錄影頻「被關機」！警曝離奇原因

▲嫌犯在偵訊時錄影機頻跳針，原來錄影帶盒子遮住死者照片，警方稱「死者應該想看著嫌犯被偵訊」。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市2002年發生女派報業經銷商，遭前同事夥同女友、友人殺人棄屍，還持被害人提款卡盜領1萬元，這對恐怖情侶事後潛逃出境，警方根據通聯找到共犯，偵訊時男子均否認犯行，但經過「這件事」讓嫌犯痛哭下跪，並當場坦承犯行。

錢鶯鶯在台北市當派報業的經銷商，專門處理夾報廣告的業務，因生性節儉所以累積一定財產，卻遭鍾姓前同事覬覦，鍾找來吳姓女友、沈姓友人助陣，透過吳女將錢約出，在將人押上車後強行逼問提款卡密碼。

鍾姓男子等人行徑相當狠毒，將錢女的全身脫光，且用膠帶綁住手腳，逼問完密碼後，竟用膠帶活活遮住錢女口鼻，並在押人的車上，將錢女當場悶死，最後將車開往富德公墓棄屍。

▲專案小組開著殺害錢女的車返回警局，嫌犯頻冒冷汗不敢坐駕駛座後方，最後坦承「她就是在這裡被悶死的」。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方找到沈姓共犯，沈男製作筆錄時還不願鬆口，但卻發生奇怪的事情，時任偵訊的警員表示，那時候V8打開後製作筆錄，但小隊長進來卻說「你怎麼不開機」，讓警員當場傻眼。

換電池後，偵訊警員確定將V8打開，但另名鑑識人員進來時，卻又說了同一句話「你怎麼不開機」，讓偵訊警員頓時驚了一下，連忙確認V8的狀況到底怎麼了。

警員表示，當時的DV帶都有小盒子裝著，原來是小盒子壓住錢姓女子的照片，他連忙把小盒子移開，結果DV瞬間就開始啟動錄影，讓在旁準備接受偵訊的沈姓男子瞬間冷汗直流，甚至直發抖。

警員順勢拿出被害人的照片給沈男指認，沈男不願意正面看著死者，直到最後受不了，才坦承是受到鍾姓男子的指使，向錢女逼問提款卡密碼後殺人棄屍；警方回想，當時應該是死者想陪著員警偵訊沈男。

另外，專案小組成員開著當時押走錢女並殺人的車返回分局時，沈姓男子不願意坐在駕駛座後方，還在酷暑的7月頻喊「好冷」，並透露「這個位子就是錢女被悶死的位子」。

鍾姓男子最後逃往香港，經過2年後女友主動返國投案，鍾男也在香港被捕，返台後坦承，因為與錢女為前同事關係，知道死者平常省吃儉用攢下很多積蓄，加上當時無業，才找女友、友人策動這起綁架撕票案。