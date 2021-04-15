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「赤手爆頭」全高雄他最派！惹毛陳其邁　20歲新生代狠角被抓了

▲20歲周晉誠（前）夥同成員在高雄到處滋事，警方列治平查獲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲20歲周晉誠夥同成員在高雄到處滋事，警方列治平查獲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市仁武傳槍響，市長陳其邁下令清查新生代角頭，鼓山分局立即發布治平對象，就是以一個周姓男子為首的暴力犯罪集團，從去2020年4月起在高雄地區多次聚眾以暴力行為逞兇鬥狠，以實施暴行來達到目的，甚至就連有人喜歡自己女友，也被找出來毆打，現在包括周姓男子以及他的8名同夥，全部被查緝到案。

經過警方調查，男子周晉誠平常在三民區一帶出沒，而且警方掌握周男跟他的成員在高雄地區至少涉及3起暴力犯罪。分別因爲口角砸毀被害人車輛及住家門窗，另外懷疑被害人愛慕其女友，將被害人約出以棍棒毆打成重傷，第三件事，是拿棍棒、磚塊毀損左營一家卡拉ok店，造成店家門窗致無法營業。

▲20歲周晉誠（前）夥同成員在高雄到處滋事，警方列治平查獲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警方列治平查獲，搜出14根球棒。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方查出，周晉誠才20歲，不過他已經有多項前科，在2019年的11月，還夥同友人前往三民區一家釣蝦場尋仇，周晉誠用手就把一名被害人打到額骨骨折、頭部外傷並頭皮血腫等，被高雄地方法院依照傷害罪嫌來判刑4個月，得以易科罰金，不過員警私下表示，他根本就不怕被關，這次再將他列為治平對象，被關出來之後，恐怕只會增加氣焰。

這次警方在13日18時拿檢察官核發之拘票前往屏東縣東港鎮，趁周晉誠在睡覺的時候抓人，再兵分三路由鼓山分局結合新興、左營分局及少年隊在高雄市各區將同案共犯等9人查緝到案，全案依組織犯罪、殺人未遂、傷害、恐嚇毀損及妨害秩序等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

▲20歲周晉誠（前）夥同成員在高雄到處滋事，警方列治平查獲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲20歲周晉誠（穿內褲者）夥同成員在高雄到處滋事，警方列治平查獲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）
 

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