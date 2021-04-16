快訊／輾死同門師兄再槍決老大　台南「蝦米」背骨7煞殺人罪起訴

▲涉嫌台南安平街頭輾殺王姓男子及槍殺安平陳姓「老大」的「蝦米犯罪集團」7人，被檢察官依妨害秩序、槍砲、殺人等罪提起公訴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

發生於2021年2月16日及2月23日，震驚社會的台南安平王姓男子街頭被刺殺案及陳姓男子遭槍殺案，台南地檢察檢察官董詠勝偵查終結，「蝦米」犯罪集團蔡嫌等7人依殺人等罪嫌提起公訴。

起訴資料指出，王姓被害人遭殺害致死部分：涉嫌人蔡男（30歲）、劉男（25歲）、曾男（21歲）、蘇男（26歲）、余男（25歲）、王男（18歲）、徐男（28歲）等7人。

檢方指出，「蝦米」 蔡嫌因與王姓被害人合夥投資權利車生意發生糾紛，心生不滿，即萌生對王姓被害人不利之念頭。蔡嫌得知王姓被害人出現在台南市安平區1家汽車旅館，即邀集劉、曾、蘇、余、王、徐等人，分乘黑色馬自達及紅色馬自達自小客車前往該汽車旅館，其中黑色馬自達自小客車上並備有金屬製棍棒至少2支，紅色馬自達自小客車上則備有西瓜刀1把。

於2月16日晚上6時20分許，蔡嫌等7人在該汽車旅館附近路邊埋伏守候王姓被害人，見王姓被害人從汽車旅館走出來往1處網球場停車場方向移動，即從後跟上，2台車抵達停車場後，車上7人立即即下車，分別以徒手、持金屬製棍棒、持西瓜刀之方式攻擊王姓被害人，王姓被害人雖亦拿出放在身上之刀刃出來迎擊，惟因寡不敵眾，在該處至少已受有遭金屬製棍棒敲擊後腦杓所致之頭後頂部3處撕裂傷、右頂部蜘蛛網膜下腔出血、輕微腦室內出血以及西瓜刀砍傷之左手切割傷等傷勢。

王姓被害人遂徒步逃離該網球場停車場時，發現劉男騎機車搭載黃男經過，便強行攔下該機車並坐上該機車座墊，同時向劉、黃2人表示遭人持刀、槍追殺，希望可以救他等語，慌亂中劉、黃2人未即反應，王姓被害人已催動機車油門搭載坐在後座之劉、黃2人離去，此時曾、劉、蘇見狀，趕緊進入紅色馬自達自小客車追趕，從該網球場停車場一路追往某餐廳停車場，沿途中曾嫌多次企圖駕車衝撞王姓被害人所騎乘之機車，另蔡嫌等4人亦搭乘黑色馬自達自小客車前往該餐廳停車場，到同日晚上6時30分許，曾嫌駕車在該餐廳停車場從後高速撞擊王姓被害人騎乘之機車，王姓被害人倒地後，曾嫌仍繼續多次駕車衝撞、輾壓王姓被害人，並持西瓜刀下車繼續攻擊王姓被害人，直至其倒地已無力起身，後因餐廳員工見狀報警，曾嫌即駕車欲駛離現場，於駛出該餐廳停車場時，蔡嫌等4人所搭乘之黑色馬自達自小客車恰巧抵達該處，蔡嫌往停車場方向察看，發現王姓被害人已倒地不起，認這次行動目的已達成，7人即開2台車輛逃離現場。後來救護人員趕抵現場，將王姓被害人送往成大醫院急救，惟仍於同日晚上7時54分許宣告傷重不治身亡。





經解剖鑑定後，發現王姓被害人受有胸背及左手多處銳器傷（6處刺切傷，2處切割傷，1處穿刺傷），頭頂多處鈍力傷（含3處撕裂傷）及臀與腳部車輛撞擊及輾壓傷，致心、肺、橫膈膜與脾臟刺創出血，顱內輕微出血，右腓骨骨折，造成大量出血與氣血胸因而死亡。

另陳姓被害人遭槍擊致死部分：「蝦米」:蔡嫌獲知王姓被害人死亡消息後，又聽聞朋友轉述有人要為王姓被害人報仇，且除員警外，尚有所謂之江湖人士均在查訪其行蹤，於是到處躲藏，逃亡期間內獲知其住家遭他人前往鬧事，住在該處之母親、妻子、小孩因而擔心受怕，蔡嫌心想其會與王姓被害人發生糾紛乃係陳姓被害人從中作梗，事發後陳姓被害人卻又找人去其住家鬧事，因而心生殺意 。

2021年2月23日下午，蔡嫌駕車在陳姓被害人住處附近多次巡視以找尋機會犯案，到晚上8時56分許，見陳姓被害人住處1樓大門開啟、客廳燈光明亮，研判此時陳姓被害人應在屋內，隨即手持非制式手槍2把、身穿防彈背心進入陳姓被害人住處，見陳姓被害人在1樓客廳，隨即開槍射殺陳姓被害人，致陳姓被害人身中多槍。陳姓被害人身上有7處槍傷入口，因而造成心臟、肺臟、肝臟和腎臟多處槍傷併大量內出血，續發低血容休克而死亡。蔡嫌槍殺陳姓被害人後，在大門留下作案雙槍，向台南市刑大投案。

檢方認為王姓被害人部分，被告蔡嫌7人均係犯妨害秩序、殺人罪嫌；陳姓被害人部分，被告蔡嫌係犯違反槍砲彈藥刀械管制條例之殺人罪嫌，檢方依法將蔡嫌7人提起公訴。

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