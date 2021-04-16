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亂棒打死出言不遜男　新店林姓姊弟收押畫面曝

▲▼男遭打爆頭6天不治，同居女林雅婷(右)找弟弟吆喝友人教訓死者吳男。（圖／記者劉昌松攝）

▲林姓女子(右)不滿分租房子的吳男出言不遜，找弟弟等人教訓吳男致死。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

新北市新店區林姓女子，因不滿分租房子的吳姓男子，突然傳LINE侮辱，要弟弟找人教訓吳男，結果一夥人亂棒把吳男打到送醫急救，6天後宣告不治，林姓姊弟和同夥李姓男子因有滅證情形，被法院裁定羈押禁見落網遭聲押獲准，16日深夜搭上囚車，送往台北看守所，檢警將在近日安排解剖，釐清吳男死因。

據了解，死者吳姓男子原本和林女、林女老公同住，後來林女離婚，老公搬家，只剩下吳男與林女同住，6日深夜林女突然打電話報警，說她要吳男搬家，吳男一氣之下，一直用自己的頭去撞牆，結果撞得頭破血流。

▲▼臺安醫院、臺安101診所詐領勞保健檢補助案，涉嫌收賄的中研張惠玲老公沈新慰(橘衣)，旁邊是涉嫌幫姐姐林雅婷揪人亂棍打死吳姓男子的林宜辰。（圖／記者劉昌松攝）

▲林男(拖鞋)涉嫌幫姊姊找朋友亂棍打死人。（圖／記者劉昌松攝）

吳男被送醫急救6天後，因顱內出血、肺部挫傷等傷勢嚴重，在12日宣告不治，林女的弟弟此時突然到警局自首，稱因為姐姐接到吳男的不雅簡訊，他為姐姐出氣而失手。

但檢察官會同法醫相驗後，懷疑案情不單純，追查發現林女和弟弟有有烙人，帶著棍棒一起教訓吳男，14日再次傳喚林女姊弟以及2名疑似參與行兇的同夥後，向法院聲請將4人都羈押禁見，法院15日裁定林女姊弟、李姓男子涉殺人罪嫌重大，准予羈押禁店，另外楊姓男子因涉案嫌疑不足，當庭釋放。

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