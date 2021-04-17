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花旗撤出台灣！網憂「電影神卡」優惠取消　威秀回應了

威秀影城昨晚公告，花旗信用卡提供威秀影城的相關優惠亦「照常提供」。（本刊資料照）

▲信義威秀影城。（圖／鏡週刊）

圖文／鏡週刊

花旗集團15日晚間突然宣布，將退出13個消費金融業務市場，台灣也包含在內。消息曝光引發各界熱議，不少網友則擔憂該家信用卡刷威秀電影票的優惠因此取消，威秀影城昨（16）日po出公告說明，指花旗信用卡提供威秀影城的相關優惠亦「照常提供」。

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花旗集團15日對外拋出震撼彈，宣布將退出含台灣亞洲、歐洲、中東及非洲地區共13個消費金融業務市場。不少一般消費者則擔憂，過去使用該家信用卡觀看威秀影城的打折優惠消失，引發許多民眾在網路上提問或致電客服詢問。

威秀影城昨晚於臉書粉專po出公告回應，指花旗銀行致力於確保客戶持續獲得最優質的服務，營運一切如常。「花旗信用卡提供威秀&MUVIE CINEMAS所有相關優惠亦照常提供。」威秀影城也提醒此優惠將持續至今年底止。

威秀影城公告曝光後，該篇po文引起眾多網友湧入留言，「看電影都靠它了，撐下去！」「還好，至少到今年底」「到年底喔～那我要去威秀看爆。」「我比較在乎明年呢？我的威秀神卡」。

 


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