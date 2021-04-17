讚柯文哲「人才中的人才」　尤清：2024他要靠自己

▲前台北縣長尤清出席2021台灣民眾黨黨代表共識營暨第一次臨時黨代表大會。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨17日召開臨時黨代表大會，儘管過程中一度因為人數不足險些流會，但最後仍順利召開，通過黨章修正草案，明訂未來入黨需繳交黨費。接著在黨代表大會後舉行的共識營，邀來民進黨創黨大老尤清演講；尤清在受訪時說，讚柯文哲是世界知名卓越大學的醫學教授，「是人才中的人才」，展現他對柯的期許。

談到這次會接受民眾黨的邀請，尤清表示，建立民主政黨是大家共同目標，在台灣不分族群、不分黨派，來共同建立一個民主的政黨，台灣國會、媒體亂象，大家都非常頭痛，我們也希望大家能團結，在各種衝突、利益之中，找到一個妥協、平衡。

尤清說，很希望在台灣所有政黨、族群，大家要團結才有辦法對抗中國一再的軍事威脅、各種壓迫，所以大家團結一致共同努力。

至於對柯文哲有什麼期許？尤清表示，自己在台大教過醫學倫理，柯是比較新進的學生，他的老師輩大概都是我的朋友，大家對一個台大醫學院的教授去當台北市長，「社會對他非常期許，包括我在內」。

尤清表示，稍後要講的內容，就是把德國如何建立民主政黨，一方面德國戰後復興、對抗東德蘇聯共產黨的滲透、防止納粹右派法西斯復辟，所以建立一個民主自由的法政秩序後，變成全世界受威權統治後，轉型民主國家的一個非常好的模範。

「希望台灣不分黨派，建立一個台灣是一個民主自由，社會公益團結建設一個繁榮富足，有人權、有自由的幸福社會。」尤清說，不管哪個政黨，他都同樣的期許，大家不要再分哪個族群、政黨、宗教，台灣本來就是一個非常融合和諧的社會。

媒體追問，對柯文哲的期許包括2024嗎？尤清說，柯後面的政治發展就靠他自己，今天不在我的報告內，「他很優秀啦，一個台大醫學院教授，可以說是世界一百個excellent卓越大學的醫學院教授，可以說是人才中的人才」，社會對他有期待，包括我在內大家共同努力，台灣大家要共同踏出去，我也很願意為柯主席做這次演講，大家共同努力。