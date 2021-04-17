不想繳黨費？　民眾黨臨時黨代表會險流會收場

▲民眾黨17日臨時黨員大會，急call人到場出席會議。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨17日中午召開臨時黨代表大會，預計將通過有關繳交黨費、地方組織相關章程修訂。但表訂在下午1點開始的會議，一直到1點30分為止現場人數仍稀稀落落，黨務人員還緊急清點人數；經討論後，本要由發言人張清俊轉述流會，但黨務主管仍決定「再等一下」，最後在下午1點40分左右達成法定人數，驚險開會。

針對現場人數不足，柯文哲在會前受訪時還樂觀表示，「不會啦，選一個交通特別方便的地方」，認為現場人數應該會過半，可以達到開會人數。

至於是否怕因為收黨費而嚇跑黨員？柯文哲說，以前說不繳黨費，但去年8月黨員大會就主張繳黨費，黨運作要錢，不可能不食人間煙火，內政部則通知收黨費要改黨章，要完成法律程序，所以利用這個機會。

針對此次共識營找來民進黨創黨大老尤清，柯文哲說，尤清也是學有專精，「這哪有甚麼問題？」，本來就是德國法學博士，政黨的黨綱、政綱都蠻有研究，「他對這方面很有概念， 也是民進黨創黨元老，很有經驗可以給我們多參考」。

▲2021台灣民眾黨黨代表共識營暨第一次臨時黨代表大會，柯文哲。（圖／記者李毓康攝）