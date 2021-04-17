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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中漲健保費不用下台　陳佩琪爆柯文哲好羨慕

▲▼2018九合一選舉,縣市長大選,台北市長,柯文哲,投票日,勝選之夜,陳佩琪。（圖／記者姜國輝攝）

▲陳佩琪。（圖／記者姜國輝攝）

記者陳家祥／台北報導

衛福部規劃在今年調漲健保費率，台北市長柯文哲妻子陳佩琪16日在臉書表示，不久前才與先生談到，「以前漲健保費時，一定有署長或部長被逼下台，為什麼陳時中漲健保費都沒事啊？」，柯直言「羨慕啊」。對此她則回應，「這是因為媒體在人家手上，加上一堆側翼、名嘴護航」。

陳佩琪表示，長久以來，台灣的健保用如此低之GDP占比創下如此高的滿意度，的確是個奇蹟，想必個中一定有值得檢討之處，費率問題本就像能源政策一樣，需朝野一起協商討論，「該不會有人說拿來公投一下，看看健保漲價是 yes or no吧！」

陳佩琪說，不久前先生問她，「佩琪啊，奇怪了，以前漲健保費時，一定有署長或部長被逼下台，為什麼陳時中漲健保費都沒事啊？羨慕啊！」若沒記錯，曾有當過衛生署長的人說：「健保會漲價成功，以後我永遠投民進黨！」這位署長人生應該有些閱歷了，不過也著實太小看民進黨了。

媒體在人家手上，加上一堆側翼、名嘴護航，只要對他們不利的，哼哼，還不簡單，直接關門做，叫媒體不要大肆報導或討論就沒事了，像論文門和立委租房事件，不都是這樣，主流媒體不報導，政論節目沒討論，壓根一點壓力也沒有。

「所以我都跟先生說你別羨慕陳時中了。」陳佩琪說，陳時中漲了多少保費、買什麼疫苗給我們打、堅持進口萊豬給我們吃，「只要沒人討論，呵呵，對他們一點壓力也沒有」，一旦選舉到了，不論地方或中央選舉，拿出那套「仇中、反中、抗中、罵中」，然後叫人帶風向，說講兩岸一家親就是舔中賣台紅檳榔， 拉大雙方抗中距離，就無往不利，「民進黨真是日出東方，永遠不敗，在野黨永遠是陪玩的份而已」。

陳佩琪還說，近期媒體有公布一些醫院他們一線醫護打疫苗的意願，印象中大約都有7成左右，我服務的醫院也曾做過調查， 我看同仁大多填「 要打」， 只是後面括號但書「要自選品牌」，當時我也是這樣填的。

「我贊成打疫苗是國民義務，期待台灣能早日解封，讓社會恢復經濟活絡。」，但陳佩琪說，每個人還是會為自身健康著想， 想打自認對自己較無副作用的品牌，除非已無從選擇了。

陳佩琪表示，話說打疫苗意願高，但AZ卻施打率低，不都是跟我一樣的想法？我說除非宣布台灣從此沒其他疫苗進來，醫護才有可能乖乖選AZ，我這樣是叫人做「違背良心」的事？有就有，說明到底是什麼時候？沒有就沒有，說清楚是叫你做違背良心的事？請問BNT破局，有沒有人做了違背良心的事？有媒體還把指揮中心捧成神，說他「妙回」，還妙回哩？真是莫名其妙！

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