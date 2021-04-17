關聖帝君返鄉祭「祈雨大典」　翁章梁漢服古禮誦經：求解全台缺水

▲縣長翁章梁於關聖帝君返溪口鄉老家進行祈雨。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義縣大林鎮聖賢宮主祀關聖帝君，頗受警消及商界、百姓敬仰。民國九十八年從溪口鄉遷移到大林鎮至今已有十三年，廟方三年前經關聖帝君指示，要返回老家巡禮，也洽逢全台缺水嚴重，特地選在老家溪口舉行祈雨典禮，由縣長翁章梁，縣議員劉雅文、溪口鄉長孫維聰等人身著漢服，加以寺廟幹部穿著長袍馬掛，以古禮行經頌文祈求上天及時降下甘霖，以解全台缺水之苦。

▲縣長翁章梁與溪口鄉長孫維聰等人進行祈雨。（圖／記者翁伊森攝）

大林鎮聖賢宮關聖帝君返回老家溪口儀禮，於17日上午六點由舞獅揭開序幕，太子爺等各個陣頭十分熱鬧。隨後由縣議員吳思蓉、陳信文、消防局長呂清海、宮主蔡麗輝等點燃起馬炮，揭連三聲巨響，春輝產業負責人呂武錦等扶轎，巡禮隊伍出發。五百多位來自全台關聖帝君的各地善男信女，徒步向溪口鄉前進，來到第一站溪口鄉北極殿，受到廟方熱烈歡迎，四周許多民眾圍觀。

隨後，關聖帝君抵達位在溪口鄉溪民路的老家，有鑑於全台缺水嚴重，因此在老家進行祈雨儀式，慎重起見縣長翁章梁等貴賓都著漢服加以廟裡幹部個個身穿長袍馬掛，領著五百多信眾，向上天祈雨，盼望讓台灣能夠早日脫離缺水之苦。關聖帝君隨後回程起駕前往大林鎮安霞宮，受到廟方和信徒熱誠歡迎，讓這神明返鄉祭祈雨祭典畫下圓滿句點。