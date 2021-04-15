台南永康凌霄寶殿武龍宮　為台灣祈雨、考生金榜題名法會

▲台南永康凌霄寶殿武龍宮將舉辦祈雨、考生祈福大法會，歡迎信眾一起共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南永康凌霄寶殿武龍宮主辦，永康12所學校協辦，將於4月18日，星期日上午9時，邀請9位大法師，專程為求功名利祿的信眾，與將參加考試的考生，舉行「文昌帝君金榜題名法會」。

凡參加的信眾當天可以過「狀元橋」，廟方並準備文昌筆、2B鉛筆送給祈求信眾，當天下午1時30分，並舉行「祈雨大法會」，玄武上帝神恩浩蕩祈求天降甘霖解除疫情，凡來參加祈雨法會的信眾，廟方準備平安米和口罩與信眾結緣，活動當天廟方皆準備平安麵線、紅圓與信眾分享。

廟方主任委員王大明表示，110學年度統測考試將於5月1日舉行，因此武龍宮特別為準備應考的考生，舉行「文昌帝君金榜題名祈福法會」，讓考生可以來參加祈求神明庇佑，考試時心情穩定得到好成績，可以考上心願的學校；並讓希望獲得功名利祿成就的信眾，祈求心想事成。

廟方指出，據悉中南部9個水庫，目前用水天數剩不到20天！現今全球受極端氣候影響下，發生許多大自然的景象，永康凌霄寶殿武龍宮記錄祖廟為「湖北省武當山五龍宮」，且兩建廟基地都是沼澤地，永康地區舊為「鯽魚潭」，皆有「五龍神泉井」；今台灣逢大旱，玄武上帝神恩浩蕩祈求天降甘霖、解除疫情，特於4月18日下午1時30分於永康凌霄寶殿武龍宮，舉行「祈雨大法會」，法會結束後，廟方準備平安米和口罩將贈送給參加的信眾，歡迎大家一起參加祈雨法會，共同祈求台灣四時無災、風調雨順、國泰民安。

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