　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南永康凌霄寶殿武龍宮　為台灣祈雨、考生金榜題名法會

▲台南永康凌霄寶殿武龍宮將舉辦祈雨、考生祈福大法會，歡迎信眾一起共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南永康凌霄寶殿武龍宮將舉辦祈雨、考生祈福大法會，歡迎信眾一起共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南永康凌霄寶殿武龍宮主辦，永康12所學校協辦，將於4月18日，星期日上午9時，邀請9位大法師，專程為求功名利祿的信眾，與將參加考試的考生，舉行「文昌帝君金榜題名法會」。

凡參加的信眾當天可以過「狀元橋」，廟方並準備文昌筆、2B鉛筆送給祈求信眾，當天下午1時30分，並舉行「祈雨大法會」，玄武上帝神恩浩蕩祈求天降甘霖解除疫情，凡來參加祈雨法會的信眾，廟方準備平安米和口罩與信眾結緣，活動當天廟方皆準備平安麵線、紅圓與信眾分享。

▲台南永康凌霄寶殿武龍宮將舉辦祈雨、考生祈福大法會，歡迎信眾一起共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

廟方主任委員王大明表示，110學年度統測考試將於5月1日舉行，因此武龍宮特別為準備應考的考生，舉行「文昌帝君金榜題名祈福法會」，讓考生可以來參加祈求神明庇佑，考試時心情穩定得到好成績，可以考上心願的學校；並讓希望獲得功名利祿成就的信眾，祈求心想事成。

▲台南永康凌霄寶殿武龍宮將舉辦祈雨、考生祈福大法會，歡迎信眾一起共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

廟方指出，據悉中南部9個水庫，目前用水天數剩不到20天！現今全球受極端氣候影響下，發生許多大自然的景象，永康凌霄寶殿武龍宮記錄祖廟為「湖北省武當山五龍宮」，且兩建廟基地都是沼澤地，永康地區舊為「鯽魚潭」，皆有「五龍神泉井」；今台灣逢大旱，玄武上帝神恩浩蕩祈求天降甘霖、解除疫情，特於4月18日下午1時30分於永康凌霄寶殿武龍宮，舉行「祈雨大法會」，法會結束後，廟方準備平安米和口罩將贈送給參加的信眾，歡迎大家一起參加祈雨法會，共同祈求台灣四時無災、風調雨順、國泰民安。

絕美粉紅色珍珠烤漆
 

ET快訊
何孟遠不認劈腿！　陳敬宣氣炸開嗆
舒力基「下周猛攻強颱」最接近台灣　北部低溫探16°C時間曝
何孟遠剛道歉元元秒留言嗆爆！怒戰護航網友
快訊／何孟遠劈腿采子道歉了！「不當言語互動造成誤解」
不是系統異常！LINE周一全球大當機原因出爐
連中鋼都能漲停！他敲碗「這檔」有機會　網：它漲停台股就慘

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東縣府編列2千多萬　重金改造「衝浪天堂」金樽漁港

彰化車站快閃演出！國中口琴社　悼念太魯閣號事件罹難者　

台南永康凌霄寶殿武龍宮　為台灣祈雨、考生金榜題名法會

雲林良品英雄宴　用辦喜事的心情款待全中運各路高手　

記取史上最慘船難　日月潭災防演習逼真

中投宮廟會香2千信徒遶境　林明溱＋盧秀燕：天降甘霖風調雨順

民安7號　台南全民防衛動員暨災害防救演習

台灣鳳梨吃起來！關廟直送新竹市農會　快用新台幣下架

屏東食品生技產學媒合　美和科大發表「牛樟芝快速培育量產技術」

部立南投醫院中興C級巷弄長照站啟用　深化在地長照能量

非裔少尉遭警察違法逮捕很悲憤　 「我為國家效力，你們這樣對我」

「哥！警察推我」高中生不服盤查 被搭肩觸碰秒爆氣...罵教官偏袒

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

《玩命關頭9》最新預告

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

何孟遠爆「劈腿采子」親密對話全曝光　女友荳荳IG全黑圖...他：看清人生

金正賢道歉了！向徐玄致歉：我很後悔　「會親自上門請求原諒」

阿好姊姊現身：弟弟不會開車！ 「原本排休假...沒做會被老闆罵」

畫鍾馗臉「女兒打招呼」犯禁忌　孫翠鳳曝往事：1年4家人突離世

黃金鼠「從小愛劈腿」姿勢超母湯　面露謎樣笑容...媽傻眼：是渣女？

台東縣府編列2千多萬　重金改造「衝浪天堂」金樽漁港

彰化車站快閃演出！國中口琴社　悼念太魯閣號事件罹難者　

台南永康凌霄寶殿武龍宮　為台灣祈雨、考生金榜題名法會

雲林良品英雄宴　用辦喜事的心情款待全中運各路高手　

記取史上最慘船難　日月潭災防演習逼真

中投宮廟會香2千信徒遶境　林明溱＋盧秀燕：天降甘霖風調雨順

民安7號　台南全民防衛動員暨災害防救演習

台灣鳳梨吃起來！關廟直送新竹市農會　快用新台幣下架

屏東食品生技產學媒合　美和科大發表「牛樟芝快速培育量產技術」

部立南投醫院中興C級巷弄長照站啟用　深化在地長照能量

中國疫苗效力僅56.5％…智利確診翻倍！專家：病毒蛋白無保護作用

質感與動感只在你的一念之間：INFINITI Q50 300GT

美參議員祝空軍紀念日　誤用俄羅斯Su-34照片

領略六感建築美學「鄉林恆美」實現城中度假的美好

其實我「美邁」！高雄市府課程名狂置入市長　鄭照新：oh 邁 god

照三餐拉開窗簾！　2顆金色毛頭「擠窗邊看風景」專注背影萌翻網

UNIQLO X JWA「刺繡小花」巨可愛　最新聯名必收單品搶先看

凌晨4點「出動5消防分隊滅火」　租屋妹一查真相火了：已經第2次！

空汙被重視！品牌建商搶破頭　公園第一排站上推案Ｃ位

6搶1安排施打疫苗　洪總：醫師認為可以就打

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

地方熱門新聞

台61線大型車輛事故頻傳學甲警取締

搬家也找到！白沙屯媽大轉彎4度登門

大甲媽回鑾駐駕福興宮　信眾搶換壓轎金

7童嘔吐發燒　台中知名幼兒園傳食物中毒停課7天

白沙屯媽大迴轉駐駕BMW　董事長淚

石門水庫水位跌破3成！戰備水井、水塔持續整備

「安平警好讚」正式啟航服務！

基隆「街道犬貓遺體專用箱」19日上線

台南路邊停車費重複繳出退費三措施

工人今彩539同號買3張中1200萬

台南警長方仰寧與安平警座談

連街友的錢也要搶！南警緝獲犯嫌送辦

「女神」相聚在雲林？　西螺福興宮︰樂觀其成三媽會

更多熱門

相關新聞

台南全民防衛動員暨災害防救演習

台南全民防衛動員暨災害防救演習

台南市2021年全民防衛動員暨災害防救（民安7號）演習，於15日在白河區白河商工、國光路、新興路及白河運動公園舉行，演習分成兵棋推演、綜合實作及收容處所演練等3階段進行，由台南市長黃偉哲親自主持，演習中央指導官由行政院農委會陳添壽副主委擔任。

環保署補助台南「沼液沼渣集運輸車輛」

環保署補助台南「沼液沼渣集運輸車輛」

南市議員洪玉鳳詐助理費維持2年刑期

南市議員洪玉鳳詐助理費維持2年刑期

「安平警好讚」正式啟航服務！

「安平警好讚」正式啟航服務！

台南警長方仰寧與安平警座談

台南警長方仰寧與安平警座談

關鍵字：

台南永康凌霄寶殿武龍宮祈雨

讀者迴響

熱門新聞

叫「雅婷怡君」免費吃一整隻龍蝦！

新北警男男激戰！妻子心碎：小所長「掰彎」我的丈夫

鮮肉所長偷情人夫警員　正宮爆：一天大戰好幾回

舒力基龜速衝強颱！最快周五變中颱　大轉彎時間曝

小賴打臉何孟遠：他們沒分手！　曝荳荳「最新狀態」崩潰痛哭整天

荳荳認了被劈「吐6字徹底心碎」！

允浩爆也被徐睿知操控　拍戲要求：別碰我身體

38學生輪流使用針頭抽血！女教師身分曝

台灣童星變AV女優！自曝台女嘿咻時會這樣做

何孟遠「2月就分手」遭打臉！陳敬宣：我每天看你們講電話

媽祖鑾轎會自己動嗎？網掀論戰

嬰高燒遭4醫院拒收！母直播求救

「水庫又滿了！」基隆人怒：憑什麼要我限水

摔角正妹6年400場完敗！上億豪宅住成「垃圾屋」

荳荳「1句話打臉」何孟遠2月分手！

更多

最夯影音

更多
非裔少尉遭警察違法逮捕很悲憤　 「我為國家效力，你們這樣對我」

非裔少尉遭警察違法逮捕很悲憤　 「我為國家效力，你們這樣對我」
「哥！警察推我」高中生不服盤查 被搭肩觸碰秒爆氣...罵教官偏袒

「哥！警察推我」高中生不服盤查 被搭肩觸碰秒爆氣...罵教官偏袒

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

《玩命關頭9》最新預告

《玩命關頭9》最新預告

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面