太魯閣後遺症！倖存兒怕關燈夜不安眠　饒慶鈴探望：馬階專案協助

▲▼ 台東縣長饒慶鈴5日與台東市長張國洲再次探視傷者，並致贈傷者每人5千元慰問金。（圖／台東縣政府提供；下同）

記者楊漢聲／台東報導

0402台鐵太魯閣號事故發生第4天，多數受傷鄉親已返家休養，台東縣長饒慶鈴5日與台東市長張國洲再次探視傷者，並致贈傷者每人5千元慰問金，而部份鄉親仍需就醫，也有幾位表達準備返回工作崗位再出發。饒慶鈴表示，讓我們一起面對人生橫逆，早日回歸正常生活。

據台東縣政府表示，至5日中午統計，目前已知設籍台東民眾共有76人搭上事故列車，8人罹難，另傷者已有28人出院、7人住院中。饒慶鈴與張國洲一早分別前往吳姓等民眾家中探視，了解受傷狀況；部分傷者還需繼續治療，也有幾位民眾準備返回工作崗位。針對有民眾擔心家人傷勢、也有媽媽反映說小孩怕黑、夜間睡不安穩等，饒慶鈴也請民眾若身體上有任何不舒服，一定要再到台東馬偕醫院檢查，縣府已與馬偕做過聯繫，只要是408車次傷患，都會全力協助。

社會處指出，縣府設有「台東縣政府東台縣社會救助金專戶」，可指定用於0402太魯閣事故，每筆款項使用均由專戶委員會審查監督，並會在社會處網站公布，保證每一筆款項都善用，謝謝鄉親的善心。有相關捐款或後續救助問題，可電洽社會救助科089-342492。

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