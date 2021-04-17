美反強迫勞動盯上「新疆太陽能」　陸廠傻眼：根本不是勞力密集產業

▲新疆哈密太陽能電廠。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國太陽能協會（SEIA）年初宣布組建「反強迫勞動」聯盟，並將矛頭指向新疆的太陽能光電產業。對此，新疆大全新能源公司近日表示，從遭到西方「抹黑」以來，公司股價從130美元跌到剩60美元，但太陽能板原料「多晶矽」的生產根本就不是勞動密集型產業，「對一些毫無證據、顛倒黑白的指控，我們強烈譴責。」

大全新能源公司副董事長張龍根表示，多晶矽是太陽能板的基礎原材料，以矽料為基底加工而成的電池板能夠產生光伏效應，把光能轉化成電能，這就是太陽能發電的原理。

張龍根指出，矽料的生產，其實就是把純度95%至98%的工業矽粉通過化工提純的方式將純度提升到「9個9」甚至「10個9」（小數點前後9的個數，例如4個9就是99.99%）的過程，是極致精細化的提純過程。

張龍根提到，2020年公司的矽料產量是77288噸，2021年預計產量在80000到81000噸之間，目前約佔全球市場份額15%左右，「我們矽料產品的直接客戶是矽片生產廠商，全球大約97%的矽片是中國製造，所以我們的產品100%在中國國內銷售。」

張龍根表示，他們生產基地的員工都必須是具備相當專業知識並且經過專業培訓的技術工人和工程師，一年實際產量8萬噸的話，工廠目前有1934位員工，人均產值大約為240萬元左右，人均淨利潤大約為52萬元，今年由於矽料價格行情比較好，這兩個指標還將大幅度提升，「勞動力成本在我們目前的生產成本中佔比不到7%，因此矽料的生產並不是一個勞動密集型的產業。」

張龍根提到，從2月份到現在，公司股價從130多美元跌到60多美元，相關污衊很快資本市場見效，在美國上市的中國太陽能企業企業晶科能源以及最初由歸國太陽能專家創辦的阿特斯股價都不同程度遭到「賣空」的打擊，「對一些媒體毫無證據、不負責任、顛倒黑白的報導，我們表示強烈的譴責。」

張龍根指出，中國太陽能企業不斷進行技術引進，漸漸實現自主研發，再加上規模優勢，將太陽能產業的市場份額不斷擴大，「按照中國光伏協會的數據，2020年中國太陽能製造業各環節全球佔比為：矽料67%、矽片97%、電池片79%、組件71%。可見中國太陽能製造業是一個為全球可再生能源轉型做出重大貢獻的產業。」

張龍根表示，新疆大全正在上海科創板上市的進程中，「下一步，我們還要發展半導體晶圓的矽料，繼續推進替代進口，持續的科研投入給我們帶來領先的行業地位，現在我們要為整個行業貢獻力量。」

張龍根強調，中國太陽能新增裝機已連續7年位居全球首位，中國太陽能產業並不單單為某一國市場服務，而是為全球市場服務，「同時我們也不會懼怕任何不公平的待遇。按照美國目前佔全球10%左右的光伏市場份額，針對新疆的打壓並不會給產業鏈帶來任何實質性的影響。」

張龍根還說，中國太陽能產業是全球太陽能產品供應的主力軍，而新疆矽料又是中國矽料生產的主力軍，要對新疆太陽能進行『產業滅絕』，恐怕要問問中國的太陽能產業和全世界的太陽能市場是不是答應。」