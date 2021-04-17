　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「健康不容妥協！」中市查獲萊牛超標　盧秀燕重申「持續稽查不鬆懈」

▲▼盧秀燕視察建案工地地下水源。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕重申市民健康不容妥協，將持續嚴查萊豬萊牛。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市府查獲沙鹿楓康超市販售的美國牛腱萊劑超標，依法開罰12萬元。市長盧秀燕17日重申「民眾健康不容妥協！」中央開放萊豬進口時間一久，民眾恐逐漸淡忘，市府仍會持續強力稽查不鬆懈。此次查獲開罰並公布販賣店家，對於店家是否偽造檢驗證明，市府都將查明，維護市民健康。

台中市長盧秀燕今天上午受訪時表示，不管是萊豬或萊牛，市府持續強力稽查，此次萊牛不但含有萊克多巴胺且超標，因此予以開罰12萬元，並公布販售商家名稱，目的就是要告訴大家兩件事情。

▲快訊／台中首查獲首例含肉品瘦肉精超標　楓康超市遭罰12萬元。（圖／台中市政府提供）

▲台中市府在楓康超市沙鹿店首查獲首例牛肉瘦肉精超標。（圖／台中市政府提供）

她表示，第一，市府強力稽查萊豬萊牛，一查到就開罰並公布，提醒業者不要心存僥倖。第二，市府這次抓到牛肉萊劑超標就是最好的例證，對於民眾可能因為萊豬牛開放進口時間久了，警戒心逐漸鬆懈，市府仍持續強力稽查，昨日市府公布查獲萊牛超標，食藥署認為這是五年來首見，她不這麼認為，提醒中央應好好稽查其他案件。

盧秀燕說，昨天查獲此案，本身附有檢驗證明，這恐怕會讓國人對於檢驗證書的信心產生懷疑，這是更嚴重的問題。為了守護市民健康，市府未來將持續強力稽查，並公布網站，讓民眾隨時隨地查看，維護消費權益與健康。

絕美粉紅色珍珠烤漆

【更多新聞】

畫面曝光！25歲Uber外送員闖燈撞BMW「血濺馬路」慘死…機車全碎

高雄小比媽推腦麻兒到台中！牽他雙手拜白沙屯媽　全場動容讓出位置

「不要救我了啦」熟女跳台中港　海巡急救援...一查她已非第一次

ET快訊
卡古「恐白付3年房款」買不了房！飆罵詐欺犯遭報復帳戶全凍結
深夜返家「見一鍋營養湯麵」　妻一句讓他心死！6千人羨炸
嗆爆何孟遠「幫荳荳出氣」被質疑：關妳什麼事！ 她硬起來回應
5大衛生棉排行出爐！網讚冠軍「像沒穿」
快訊／數百黑衣人進鳳山高中　抗議校慶園遊會不對外開放

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

拓水源抗旱　盧秀燕視察工地地下水確保品質盼中央聯手度難關

美日峰會聲明談及台海　總統府：有助印太和平穩定

「健康不容妥協！」中市查獲萊牛超標　盧秀燕重申「持續稽查不鬆懈」

美日峰會重申台海和平穩定重要性　外交部：誠摯歡迎與感謝

環團拒幫潘忠政藻礁聯盟聲明背書　「不是非遷不可」公投前先溝通

太魯閣49死！今台東聯合公祭　蔡英文擁抱罹難者家屬致意

陳以信稱「年輕人不想當兵」挨批　徐巧芯：說出國王沒穿衣的事實

太魯閣罹難者駱盈盈要回美國了！家屬524字聲明曝：願天下人平安

「香港民主之父」被判有罪　國民黨：令香港言論環境更惡化

蔡英文送帛琉12億總統府？　外交部：有心人惡意扭曲20年前舊案

警休假變檢舉達人「1個月50件」　出沒被路人鎖定...遭毆滿臉血！

邱鋒澤宣告「切割采子」：終止合約關係　謝和弦、莉婭暖心招手「永遠歡迎妳」

全台唯一「帳篷內就能泡湯」❤ 苗栗山林祕境！星空下爽吃燒烤

才剛踏上公車...車門秒關夾住腳！　女子遭拖行倒地「右腳+尾椎受傷」

活龍蝦鐵板上「彈跳掙扎冒煙」？　業者澄清：誤會，絕不殘忍烹調

洗菜尷尬回應采子.何孟遠曖昧情　陳漢典救場「不排斥跟隊員戀愛」：都有Fu

勁戰騎士過馬路遇「公車闖紅燈」　急轉龍頭擺尾閃避！網歪：好技術

白沙屯媽鑾轎抵北港朝天宮！　進「三進三退禮」萬人夾道歡迎

未成年無照騎車快車道鬼切右轉 騎士遭撞滾3圈！網怒：看了好痛

HowHow尷尬回應鄧福如外遇疑雲　場外急救援..他直接落跑

拓水源抗旱　盧秀燕視察工地地下水確保品質盼中央聯手度難關

美日峰會聲明談及台海　總統府：有助印太和平穩定

「健康不容妥協！」中市查獲萊牛超標　盧秀燕重申「持續稽查不鬆懈」

美日峰會重申台海和平穩定重要性　外交部：誠摯歡迎與感謝

環團拒幫潘忠政藻礁聯盟聲明背書　「不是非遷不可」公投前先溝通

太魯閣49死！今台東聯合公祭　蔡英文擁抱罹難者家屬致意

陳以信稱「年輕人不想當兵」挨批　徐巧芯：說出國王沒穿衣的事實

太魯閣罹難者駱盈盈要回美國了！家屬524字聲明曝：願天下人平安

「香港民主之父」被判有罪　國民黨：令香港言論環境更惡化

蔡英文送帛琉12億總統府？　外交部：有心人惡意扭曲20年前舊案

買菜途中老車「顧路」停路中央！　警合力推車還借手機神救援

陪睡一晚40萬！辣模25歲買「5棟房」　老司機一看嚇：4萬都覺得貴

搬新家「送禮給警衛大哥」好處數不清？　保全卻搖頭：拜託別送

這不是臉書上那人嗎？阿北街頭晃蕩13小時　警為這原因立刻包吃

台中好市多第1台遊艇買主曝光　最狂建商：買房就有機會帶走它

拓水源抗旱　盧秀燕視察工地地下水確保品質盼中央聯手度難關

復刻經典色　Vespa LX 125 i-get FL「星空藍」105900元上市

抓狂開打互告！女鎮代po文「女鎮長的老公亂來」　法官各打50大板

許晉哲全票奪PLG年度教練　田壘少俠風采獲年度受訪

彭博示警台韓顯露「荷蘭病」初期症狀　央行出18頁報告釋疑

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

政治熱門新聞

林佳龍辭官後去哪裡上班？　工作地點曝光！

獨／原能會報告曝光：日本核廢水「擴散至台灣」衝擊近海遠洋漁業

國民黨羞辱國際友人8大事蹟曝光

李義祥釀禍過程曝光　花檢續追台鐵發包有無不法

江啟臣拚政黨外交　歐盟代表首次赴國民黨智庫演講

死亡慰問金翻倍600萬　2殉職司機有望適用

國民黨列舉重大災害事件：太魯閣號善款委員會災民比史上最低

核四公投領銜人黃士修替日本排核廢水辯護？

花旗退出台灣！4000員工「恐大量解僱」　北市勞動局出面了

蘇巧慧大讚樹林新捐血站舒適　笑稱「捐血椅」如「按摩椅」

龜殼花藏陰井！北市動物園保育員右手遭咬傷

海軍上尉劈腿逼女友墮胎　艦指部懲處出爐

黎智英被判刑　府院譴責北京當局

駱盈盈罹難　家屬524字聲明曝光

更多熱門

相關新聞

家中停水！台中男衝髮廊洗「6千元黑人頭」照鏡子淚崩

家中停水！台中男衝髮廊洗「6千元黑人頭」照鏡子淚崩

台灣正面臨嚴重的缺水問題，台中及苗栗地區已實施「供五停二」的限水制度，一名住在台中的網友表示，半個月前燙了一顆黑人頭，擔心限水的問題，到附近的髮廊洗頭，結果洗完後竟變成「香菇頭」，帥氣的造型全毀了，他哭喊「這顆頭要6000元，要重新燙了」，貼文一出，網友全都笑翻。

台東推無菸檳工地　免費為師傅口腔黏膜篩檢

台東推無菸檳工地　免費為師傅口腔黏膜篩檢

台中妹嗆台北不會共體時艱！北部人1句話被讚爆

台中妹嗆台北不會共體時艱！北部人1句話被讚爆

中投宮廟「會香13年」2千信徒遶境

中投宮廟「會香13年」2千信徒遶境

15歲少年拒讀書　工地操4天求饒

15歲少年拒讀書　工地操4天求饒

關鍵字：

盧秀燕視察工地地下水限水水荒

讀者迴響

熱門新聞

摔角正妹6年400場完敗！上億豪宅住成「垃圾屋」

母子進香離家留言給夫　最後一行哭了

4/18手刀準備　iPhone 12只要1818元

74元吃一頓海底撈！節儉媽超省錢點餐法吃飽飽

采子和愷樂、謝忻差在哪　網揭關鍵：看不起

何孟遠又爆錄影公開示愛「為采而射」全被剪！

楊丞琳第三《浪姐2》成團出道！李榮浩發聲

疑台南男女外送員激戰！13秒謎片瘋傳

陷劈腿醜聞！何孟遠趕紅隊聚餐…2天後退賽

尪家暴老婆慘掛彩　妻：警告過了

批餐廳「不接小孩」取消仍收訂金　奧客自打臉

貝童彤婚紗照藏1年曝光❤

美13歲少年遭警擊斃影片曝！警辯少年持槍

癌末妻舍命產子亡：給丈夫留血脈！尪秒再娶

采子爆《全明星》都這樣說話　鼓鼓曝群組「真實對話」

更多

最夯影音

更多
警休假變檢舉達人「1個月50件」　出沒被路人鎖定...遭毆滿臉血！

警休假變檢舉達人「1個月50件」　出沒被路人鎖定...遭毆滿臉血！
邱鋒澤宣告「切割采子」：終止合約關係　謝和弦、莉婭暖心招手「永遠歡迎妳」

邱鋒澤宣告「切割采子」：終止合約關係　謝和弦、莉婭暖心招手「永遠歡迎妳」

全台唯一「帳篷內就能泡湯」❤ 苗栗山林祕境！星空下爽吃燒烤

全台唯一「帳篷內就能泡湯」❤ 苗栗山林祕境！星空下爽吃燒烤

才剛踏上公車...車門秒關夾住腳！　女子遭拖行倒地「右腳+尾椎受傷」

才剛踏上公車...車門秒關夾住腳！　女子遭拖行倒地「右腳+尾椎受傷」

活龍蝦鐵板上「彈跳掙扎冒煙」？　業者澄清：誤會，絕不殘忍烹調

活龍蝦鐵板上「彈跳掙扎冒煙」？　業者澄清：誤會，絕不殘忍烹調

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面