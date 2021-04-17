「健康不容妥協！」中市查獲萊牛超標　盧秀燕重申「持續稽查不鬆懈」

▲盧秀燕重申市民健康不容妥協，將持續嚴查萊豬萊牛。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市府查獲沙鹿楓康超市販售的美國牛腱萊劑超標，依法開罰12萬元。市長盧秀燕17日重申「民眾健康不容妥協！」中央開放萊豬進口時間一久，民眾恐逐漸淡忘，市府仍會持續強力稽查不鬆懈。此次查獲開罰並公布販賣店家，對於店家是否偽造檢驗證明，市府都將查明，維護市民健康。

台中市長盧秀燕今天上午受訪時表示，不管是萊豬或萊牛，市府持續強力稽查，此次萊牛不但含有萊克多巴胺且超標，因此予以開罰12萬元，並公布販售商家名稱，目的就是要告訴大家兩件事情。

▲台中市府在楓康超市沙鹿店首查獲首例牛肉瘦肉精超標。（圖／台中市政府提供）

她表示，第一，市府強力稽查萊豬萊牛，一查到就開罰並公布，提醒業者不要心存僥倖。第二，市府這次抓到牛肉萊劑超標就是最好的例證，對於民眾可能因為萊豬牛開放進口時間久了，警戒心逐漸鬆懈，市府仍持續強力稽查，昨日市府公布查獲萊牛超標，食藥署認為這是五年來首見，她不這麼認為，提醒中央應好好稽查其他案件。

盧秀燕說，昨天查獲此案，本身附有檢驗證明，這恐怕會讓國人對於檢驗證書的信心產生懷疑，這是更嚴重的問題。為了守護市民健康，市府未來將持續強力稽查，並公布網站，讓民眾隨時隨地查看，維護消費權益與健康。

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