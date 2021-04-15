15歲少年拒讀書！爸帶他到工地「挖沙扛水泥」　操4天崩潰求饒

▲15歲少年拒絕讀書，老爸帶他上工地挖砂扛水泥，。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

大陸浙江一名15歲少年因為課業壓力大，加上考試成績不斷下滑，讓他產生了放棄學業的想法，甚至對家人說出「很討厭讀書」、「不想讀了」等語。少年的爸爸為了讓兒子明白，不讀書未來只能靠勞力賺錢，就帶著兒子到工地打工，結果兒子在4天後就累到求饒「還是讀書好」，影片曝光後也立刻引發網友熱議。

根據陸媒《紫牛頭條》報導，大陸微博近期瘋傳一支影片，內容可以看見一名皮膚白皙，手腳瘦弱的少年相當狼狽，全身上下包含衣褲都沾滿了泥土，下一秒錄影的爸爸詢問他累不累時，他一邊喘氣一邊回答「累」，接著爸爸又問讀書好還是工作好，他立刻喊「讀書好，讀書好」。

少年的爸爸表示，他的15歲兒子在就讀國小時，相當認真念書且成績優異，沒想到升到國中後，好像是不適應激增的課業壓力，考試成績下滑相當多，甚至因此產生了「厭學」心理，回家後開始不讀書，天天滑手機打電動，8個月前甚至和他說「很討厭讀書」「早就不想讀了」，怎麼勸都勸不聽，讓他相當頭疼。

他為了讓兒子明白，若是現在不讀書，未來能夠選擇的工作就很少，有學歷才有選擇工作的權利，決定讓兒子到工地體驗一下工作辛苦，他說「因為我沒有讀書，沒有文化，在我身上吃過的虧、吃過的苦，我不想讓我的兒子再經歷一遍，所以在他這個年齡，學習才是最重要的」。

少年後來被爸爸帶到自家承接的工地打工，而且沒有被區別對待，和其他工人做同樣的工作，包含搬磚頭、鏟沙子、挑水泥等全部都要做，體驗4天後他終於受不了向爸爸求饒。少年爸爸也說，拍攝這個影片，只是想教育孩子，沒有貶低任何職業的意思，每個職業、每個工作都值得被尊重。

其他網友看了影片後紛紛表示，「自發自覺強過各種說教」、「教育孩子的方法挺好」、「挺好的，看孩子願意吃哪種苦，自己選擇」，也有人說「以前我舅舅也是這樣教我表哥的，不過，最後還是沒有發憤圖強」、「弄不好，兒子就愛上搬磚了」、「嘗試須謹慎，不一定所有孩子搬完磚都覺得讀書好」。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。